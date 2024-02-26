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РФ развернет миллионную армию: майор ВСУ назвал сроки вероятного штурма врага

Алексей Тесля
26 февраля 2024, 04:20
Сейчас группировка россиян в Украине насчитывает почти полмиллиона человек, напомнил Алексей Гетьман.
РФ развернет миллионную армию: майор ВСУ назвал сроки вероятного штурма врага
/ Коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Наступательные действия российских оккупантов завершатся ближе к президентским выборам в РФ, либо сразу после них, заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"К концу марта они точно закончатся. Потому что противник, как и любая другая армия, не может постоянно наступать. Ему надо будет остановиться и готовиться к предстоящему наступлению", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем майор запаса ВСУ считает, что новое наступление РФ, скорее всего, будет летом или даже осенью 2024 года, когда будет мобилизована еще одна армия оккупантов.

"Сейчас группировка россиян в Украине насчитывает почти полмиллиона человек, и они хотят призвать примерно еще такое же количество военных. Тогда у России будет почти миллионная группировка. Россияне подстраиваются под президентские выборы в Соединенных Штатах, и для них очень принципиально, кто будет побеждать – Трамп или Байден. В зависимости от развития событий они будут планировать свои действия. Именно таковы их расчеты", - не исключает он.

В то же время собеседник считает, что в рамках наступательных действий, которые россияне проводят сейчас на пяти направлениях, они будут пытаться продвинуться настолько, насколько это возможно.

"Нынешняя ситуация на фронте действительно очень опасна. Нам не хватает снарядов, военной техники и людей, чтобы сдерживать такую огромную армию противника. Это профессиональная армия, которая сегодня оснащена не хуже, чем наша. Со своими танками, бронированными машинами и другой военной техникой. Эта техника не лучше западных образцов, но ее очень много, поэтому у нас в этом вопросе примерный паритет. У противника преимущество в артиллерийских снарядах и в воздухе. Ситуация для нас не критическая, но она очень тяжелая. Посмотрим, как в дальнейшем будут разворачиваться события", - добавил Гетьман.

Смотрите видео - интервью Алексея Гетьмана Главреду:

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что оккупанты пробили оборону ВСУ на Запорожском направлении. Часть сил противника смогла прорваться в Работино, однако большинство было ликвидировано защитниками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ сорвали наступление РФ на Запорожском направлении. Войска агрессора России 10 раз безуспешно атаковали позиции сил обороны Украины в районе Работино Запорожской области, заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Как сообщалось ранее, войска РФ 18 февраля пошли в наступление на Запорожском направлении, но ВСУ устроили им разгром. Оккупанты применили около 30 единиц военной техники и пехоту, однако после удара армии Украины вынуждены были вернуться на прежние позиции.

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война России и Украины Алексей Гетьман
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