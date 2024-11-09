РФ сбросила авиабомбы на Купянск: есть погибшие, раненые и много разрушений

В результате повреждены частные домовладения и многоквартирные жилые дома, хозяйственные помещения.

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РФ ударила по Харьковской области / t.me/prokuratura_kharkiv

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В результате удара погибли двое жителей, есть раненый

РФ атаковала УАБ-1500

Российские войска около 11:00 ударили по Купянску Харьковской области, в результате есть погибшие и раненые.

По предварительным данным, враг ударил УАБ-1500, погибли два мирных жителя, один ранен, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

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В результате повреждены частные домовладения и многоквартирные жилые дома, хозяйственные помещения, разрушены 15 гаражей и т.д.

"Ранение получил 61-летний мужчина. В результате обстрела на двух прохожих - мужчину и женщину - упали провода от электрической сети. Возник пожар. К сожалению, люди погибли на месте. Их тела сильно обгорели. Данные погибших устанавливаются", — говорится в сообщении облпрокуратуры в субботу.

/ Инфографика: Главред

Начато досудебное расследование по ч.2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Что известно о Купянске Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

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Как писал Главред, российские оккупантынанесли массированный авиационный удар по объектам энергетической системы в Сумской области. Вражескими "Шахедами" были атакованы объекты энергетической системы. Пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов.

Напомним, российские войска запустили 71 ударный беспилотник и управляемую авиационную ракету по территории Украины. Силы ПВО сбили 39 вражеских дронов.

Как сообщал Главред, в Днепровском районе Днепропетровщины прогремел мощный взрыв в результате ракетного удара российских оккупантов. Начальник Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что пострадали восемь человек, среди которых двое детей - 8 и 15 лет.

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