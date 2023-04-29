РФ убила шестерых детей в Умани: завершен разбор завалов после ракетного удара

Погибли 23 человека, еще две женщины считаются пропавшими без вести, сообщили в МВД.

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В Умани завершен разбор завалов на месте трагедии / Главред

В Умани Черкасской области завершили разбор завалов многоквартирного дома, в который российские оккупанты ударили крылатой ракетой.

При этом еще две женщины до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Подчеркивается, что в результате российского удара по многоэтажке погибли 23 человека: тела 22 достали из-под завалов, еще один человек скончался в больнице.

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Среди погибших – шестеро детей: трое мальчиков (полтора, 16 и 17 лет) и трое девочек (8, 11 и 14 лет).

"Министр сообщил о завершении поисково-спасательной операции в Умани. Он проинформировал, что силами спасателей, полицейских и волонтеров из-под завалов удалось спасти 17 человек. Привлекали тяжелую технику и спецсредства", — говорится в сообщении.

Правоохранители идентифицировали все 23 тела, еще две женщины считаются без вести пропавшими.

Ракетная атака РФ

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о погибших и раненых в Днепре, Умани и Украинке в результате вражеского обстрела в ночь на пятницу.

"Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами", – написал он. По его словам, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки.

Кроме того, в результате ракетного удара в Днепре разрушен частный дом, погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, три человека пострадали. ПВО над областью сбито 7 крылатых ракет, сообщили в Днепропетровской ОВА.

Утром в пятницу, 28 апреля, Вооруженные силы Украины сбили 21 из 23 вражеских крылатых ракет, а также 2 БПЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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