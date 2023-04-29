УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ убила шестерых детей в Умани: завершен разбор завалов после ракетного удара

Алексей Тесля
29 апреля 2023, 17:32 обновлено 29 апреля, 17:37
84
Погибли 23 человека, еще две женщины считаются пропавшими без вести, сообщили в МВД.
Умань
В Умани завершен разбор завалов на месте трагедии / Главред

В Умани Черкасской области завершили разбор завалов многоквартирного дома, в который российские оккупанты ударили крылатой ракетой.

При этом еще две женщины до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Подчеркивается, что в результате российского удара по многоэтажке погибли 23 человека: тела 22 достали из-под завалов, еще один человек скончался в больнице.

видео дня

Среди погибших – шестеро детей: трое мальчиков (полтора, 16 и 17 лет) и трое девочек (8, 11 и 14 лет).

"Министр сообщил о завершении поисково-спасательной операции в Умани. Он проинформировал, что силами спасателей, полицейских и волонтеров из-под завалов удалось спасти 17 человек. Привлекали тяжелую технику и спецсредства", — говорится в сообщении.

Правоохранители идентифицировали все 23 тела, еще две женщины считаются без вести пропавшими.

Ракетная атака РФ

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о погибших и раненых в Днепре, Умани и Украинке в результате вражеского обстрела в ночь на пятницу.

"Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами", – написал он. По его словам, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки.

Кроме того, в результате ракетного удара в Днепре разрушен частный дом, погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, три человека пострадали. ПВО над областью сбито 7 крылатых ракет, сообщили в Днепропетровской ОВА.

Утром в пятницу, 28 апреля, Вооруженные силы Украины сбили 21 из 23 вражеских крылатых ракет, а также 2 БПЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Больше новостей:

МВД Умань ракетный удар
Реклама

Главное за день

РФ убила шестерых детей в Умани: завершен разбор завалов после ракетного удара

РФ убила шестерых детей в Умани: завершен разбор завалов после ракетного удара

17:32 Украина
"Мир шире, чем твой бункер": Зеленский жестко высмеял Путина

"Мир шире, чем твой бункер": Зеленский жестко высмеял Путина

16:30 Украина
У Украины и Китая общая позиция в 2 важнейших вопросах – Кулик о переговорах лидеров государств

У Украины и Китая общая позиция в 2 важнейших вопросах – Кулик о переговорах лидеров государств

16:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:21

У РФ "отжали" здание в центре Варшавы: Москва в бешенстве закатила истерику

17:50

Не Пригожин: астролог назвал имя человека, который может убить ПутинаВидео

17:32

РФ убила шестерых детей в Умани: завершен разбор завалов после ракетного удара

17:05

Какое самое полезное сало: хитрый фокус поможет выбрать настоящий деликатес

17:02

"Не хотел получать эти навыки": танцор Лободы получил тяжелое ранение в грудь на фронте

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:46

Чем полезен и вреден чай с бергамотом: ароматный борец за здоровье сердца и желудка

16:30

"Мир шире, чем твой бункер": Зеленский жестко высмеял Путина

16:19

Приходько рассказала, как ей "отомстил Порошенко"Видео

16:15

У Украины и Китая общая позиция в 2 важнейших вопросах – Кулик о переговорах лидеров государств

Реклама
16:11

"Возможно, нам дадут отдохнуть": Пригожин в истерике назвал дату начала контрнаступления ВСУВидео

15:50

Как 30 апреля проверить, что в вашем доме счастье и удача: приметы и что нельзя делатьВидео

15:22

Девушка использует ткань вместо туалетной бумаги: она объяснила свой странный выбор

15:20

В ПриватБанке масштабный сбой: не работают терминалы, невозможно снять наличку

15:10

Кудрявцеву обвинили в госизмене и сообщили, что скоро заберут КрымВидео

15:01

Когда армия Украины подойдет к Крыму, увидите, как войска России будут бежать – ЗеленскийВидео

14:50

"Божья кара за Умань": в ГУР рассказали детали мощной "бавовны" в Севастополе

14:49

Черты лица указывают на особенности характера: что может сказать о человеке форма губВидео

14:42

Доснял "Голос" и уехал: блогер сообщила, что Потап выехал из УкраиныВидео

14:23

Медведев забился в истерике из-за слов Зеленского о Крыме и пригрозил "актами возмездия"Видео

14:20

"Мужчина бросился в комнату, где спали дети, а там – пустота": возросло число погибших детей в УманиФотоВидео

Реклама
14:03

Не перекусывать и есть медленно: украинская звездная спортсменка поделилась секретом стройности

13:26

Путин – террорист, говорить с ним ни о чем нельзя – ЗеленскийВидео

13:13

"Вся армия РФ может попасть в окружение": астролог назвал дату возможного наступления ВСУВидео

13:10

"Может длиться даже десятилетиями": Зеленский предостерег от затяжной войны в Украине

13:07

"Больно и дорого": Тина Кароль заявила, что удаляет клип, который снимали россиянеВидео

12:47

ВСУ – о ситуации на левобережье Днепра: армия уничтожает войска РФ перед наступлениемВидео

12:35

Самые дорогие часы времен СССР, за которыми гоняется весь мир

12:30

Первая фаза контрнаступления началась: Свитан рассказал о происходящем на фронтеВидео

12:30

В России скончался популярный телеведущий, актер кино и сериалов

12:15

Загадка, которая под силу лишь самым внимательным: нужно правильно посчитать кроликов за 11 секунд

12:00

Как стирать капроновые колготки в стиральной машине: 10 правил, которые спасут хрупкое изделие

12:00

В сентябре Путин будет умолять Си Цзиньпина стать посредником в переговорах с Украиной - КуликЭксклюзив

11:49

Страх контрнаступления ВСУ: войска РФ в Мариуполе ставят огневые точки посреди свалкиВидео

11:31

Как избавиться от раннего сорняка: помогут 4 народные средства

11:21

Головоломка, которая под силу не всем: нужно найти 3 отличия между картинками за 8 секунд

11:13

"Больше нет времени": российский сенатор в истерике призвала ударить по Одессе после "хлопка" в Крыму

11:07

"Господи, спаси и сохрани": точное попадание HIMARS по базе российских офицеров попало на видеоВидео

10:52

Будут сиять, словно только что из магазина: 6 способов, как легко отбелить белые вещи

10:44

Террорист Гиркин закатил истерику из-за взрывов в Севастополе и потроллил ПутинаВидео

10:18

Клип снимали россияне: Тина Кароль угодила в скандалВидео

Реклама
09:52

Путин "узаконил" депортацию украинцев с оккупированных территорий: в ISW объяснили планы Кремля

09:51

Украина планирует контрнаступление и способна вернуть Крым – ЗеленскийВидео

09:45

"Как уже это всё надоело": россияне бьются в истерике из-за взрывов в Севастополе

09:10

"Мерзость, убожество, просто гадость": жену Петросяна "прорвало" после концерта Киркорова

08:56

Трое детей остались без отца: в бою с оккупантами погиб 33-летний защитник из Одесской области

08:48

Бойцы ВСУ продвинулись в западной части Донецкой области – ISWВидео

08:20

Говорим - Си, имеем в виду - Пумнение

08:03

В России собираются судить похищенную 14-летнюю украинку - омбудсмен

07:35

"Бавовна" в Севастополе, столб дыма видно за километры: оккупанты заявили об атаке БПЛАВидео

06:21

Си Цзиньпин поверил в украинскую победумнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять