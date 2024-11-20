РФ запустила ударные беспилотники: в Киеве прогремели взрывы

В Киевской городской государственной администрации призвали жителей пройти в укрытия.
В Киеве прогремели взрывы в ходе атаки ударных беспилотников страны-агрессора РФ в ночь на среду, 20 ноября.
О звуках взрывов в столице Украины идет речь в сообщении в Telegram Суспильного.
Ранее в Киеве прозвучала воздушная тревога. В Киевской городской государственной администрации призвали жителей пройти в укрытия.
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Отметим, что в Командовании Воздушных сил ВСУ ранее сообщили о том, что ударные беспилотники РФ фиксировались в небе над Киевской областью.
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