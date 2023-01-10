Риск наступления на Чернигов: в ВСУ назвали план контрудара по войскам РФ

Подразделения сил обороны Украины на Черниговском направлении "готовы к натиску врага", сказал командующий войсками ОК Север Виктор Николюк.

ВСУ не дадут войсками РФ дойти до Чернигова - генерал-майор Николюк / Коллаж пресс-служба ОК Север, Минобороны РФ

Ситуация на границе с РФ остается стабильной и контролируемой. Украинские войска готовы к любым сценариям развития событий и готовы к потенциальному натиску врага. Оккупанты России получат отпор, если попытаются пойти на Чернигов, они не смогут дойти до города. Об этом заявил командующий войсками Оперативного командования Север, генерал-майор Виктор Николюк.

Как сообщает пресс-служба ОК Север, он рассказал о том, что на Северском направлении силы обороны Украины готовятся к любым сценариям развития событий. Ситуация остается под контролем.

"Мы находимся на государственной границе Украины. Пока ситуация контролируется. Конечно, мы предполагаем любой вариант развития событий. Но ситуацию мы держим под контролем", - объяснил ситуацию генерал-майор.

По его словам, армия Украины сможет дать мощный отпор российским оккупантам, если они пойдут в наступление на Чернигов. Военные подразделения "готовы к натиску врага", которому не дадут дойти до Чернигова.

"Мы сдержим их. Как защитили Чернигов раньше, так и защитим. А если просто, то даже не дадим врагу дойти до Чернигова", - подчеркнул Виктор Николюк.

Война России против Украины

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее сказал, что ВСУ в марте пойдут в масштабное наступление для освобождения всех своих территорий в границах 1991 года.

Агрессор Россия должна окончательно потерпеть поражение в войне против Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что оккупационные войска РФ могут пойти в новое крупное наступление на Украину с применением резерва в 200 тысяч военных. Однако, по мнению Арестовича, скорее всего, захватчики бросят все свои силы для захвата Донецкой и Луганской областей.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что 2023-й год станет годом наступления сил обороны Украины. По словам чиновника, атакующую мощь армии усилит военная техника, которую даст Запад – БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC и ЗРК Patriot. Далее, полагает Данилов, будет следующий этап войны – справедливость и возмездие.

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