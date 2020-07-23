Бегство полтавского террориста: стало известно о важной находке у леса

Обнаружена машина, которую бросил Роман Скрипник / Скриншот

В Полтавской области найден автомобиль, который бросил террорист Роман Скрипник, скрываясь от правоохранителей.

Как сообщает Суспільне Полтава, журналисты обнаружили машину, которую бросил террорист.

На опубликованных кадрах запечатлено, что авто находится в поле возле леса.

При этом продолжается поисковая операция. Ее проводят с помощью вертолета, собак и дронов.

Кроме того, для поисков ночью используют тепловизоры.

Напомним, в Полтаве в четверг утром была начата спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством, который, пытаясь избежать ответственности, оказал сопротивление, угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5 и взял работника уголовного розыска в заложники.

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После переговоров злоумышленник отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал автомобиль и отправился на нем вместе с новым заложником в сторону выезда из города, после чего ездил по дорогам Решетиловского района Полтавской области.

После злоумышленник, захвативший заложника и покинувший город на предоставленном ему правоохранителями автомобиле, посреди дороги покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке.

Злоумышленником является местным жителем, ему 32 года, его зовут Роман Скрипник и он неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических веществ. Выдвинутое им требование - не привлекать его к уголовной ответственности.