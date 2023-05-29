Россия скоро полностью потеряет Бахмут - The Wall Street Journal

Украинские военные перехватили оперативную инициативу в Бахмуте Донецкой области. Российские оккупанты уже зашли в тупик и скоро могут потерять контроль над городом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Оккупанты, которые пытались захватить последние кварталы Бахмута, не смогли удержать свои позиции и украинские военные продвинулись вперед. Это создает серьезные проблемы для России.
"Наша цель состоит в том, чтобы тактически окружить Бахмут", - сказал командир взвода 3-й штурмовой бригады Украины, которая ведет контратаку к югу от города.
Бои за Бахмут привели к тотальному истощению оккупантов. Теперь у россиян нет шансов продвинуться вперед.
Проблемы добавились и тогда, когда российские добровольцы зашли на территорию России, где не было российских оккупантов. Теперь Москва пытается перебросить войска с фронта, чтобы защитить свои границы.
Ситуация вокруг Бахмута
20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. В то же время президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута. Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".
В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.
"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге двигаемся вперед", - сообщил он.
Как отметил президент США Джо Байден, российские оккупанты много месяцев пытались захватить Бахмут Донецкой области, но украинские военные мастерски отбивали атаки врага и удерживали свои позиции. В этих ожесточенных боях ВСУ "перемололи" почти 100 тысяч оккупантов.
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