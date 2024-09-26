Россия сегодня утром выпустила три 'Кинжала' по Староконстантинову: детали

В Киеве и Староконстантинове сегодня утром прогремели взрывы - почти одновременно с объявлением воздушной тревоги.

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РФ уже не впервые атакует Староконстантинов / Коллаж Главреда. Фото: Википедия, Минобороны РФ

В четверг утром, 26 сентября, страна-агрессор Россия выпустила по Староконстантинову три аэробаллистические ракеты "Кинжал", сообщили в Воздушных силах.

Эти ракеты заходили очередью в воздушное пространство Украины в течение часа - с 10:00 по 11:00.

По предварительным данным Воздушных сил, в небе РФ находилось 4 борта истребителей МиГ-31K.

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"Информация о местах прилетов или поражений не является публичной! Спасибо за понимание", - говорится в сообщении военных.

В то же время OSINT-сообщество Tracking отмечает, что пуски осуществлялись с авиабазы "Савалейка".

Староконстантинов - стратегические объекты В Староконстантинове размещена авиабаза, которую россияне постоянно атакуют. Во время одной такой атаки в мае 2023 года РФ поразила, по данным ОВА, 5 летательных средств ВСУ. На фоне слухов о передаче Украине F-16 российские войска еще больше сосредоточили внимание на аэродроме в Хмельницкой области. Авиабаза фактически размещена в черте города, в нескольких километрах от центра на противоположном берегу реки Случь. И в составе седьмой бригады есть бомбардировщики Су-24, которые стали де-факто носителями дальнобойных западных ракет, рассказал "РБК-Украина" военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Взрывы в Украине 26 сентября - главное

Всю ночь и утро Россия атаковала Украину дронами. ПВО работала на подступах Киева - в направлении столицы двигалось более 15 вражеских БПЛА.

Однако утром вместе с объявлением воздушной тревоги взрывы прогремели в Киеве и Староконстантинове. Появилась информация о пусках "Кинжалов" в сторону Хмельницкой области.

В КГВА уверяют, что взрывы в Киеве не связаны с "прилетами". Среди выдвинутых версий - преодоление "Кинжалами" звукового барьера во время пролета над городом.

Кинжал - характеристики ракеты / Инфографика: Главред

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