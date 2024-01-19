Россияне атаковали Украину редкой 4-тонной ракетой - Defense Express

Российские оккупанты применили для удара по Украине противокорабельную ракету П-35 ("Прогресс").

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Россияне атаковали Украину редкой 4-тонной ракетой / коллаж: Главред, фото: Defense Express

Российские оккупанты пытаются нанести Украине как можно больший ущерб. Они атаковали страну редкой противокорабельной ракетой, вес которой составляет 4 тонны. Об этом сообщает Defense Express.

Речь идет о ракете П35 (3М44 "Прогресс"), которая была разработана в 50-х годах. Длина ракеты - 10 метров. Украинская ПВО сбила эту ракету на юге, а фото обломков уже разлетелись в Сети. Как сообщается, это первый случай применения этой ракеты.

Несмотря на возраст П-35 все еще находится на вооружении РФ. По состоянию на 2021 год их количество оценивалось в 8 пусковых.

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Что известно о П-35

П-35 была принята на вооружение еще в 1962 году, а ударить ею могли либо с берегового ракетного комплекса "Редут" или с подземного "Объект-100". Ракета используется в стационарном комплексе "Утес", который также известен под названием"Объект-100". Это подземный объект, который размещен возле Балаклавы. Сами ракеты в пусковых в нем спрятаны под землей и поднимаются только перед стартом.

Всего в РФ было только два таких комплекса - в Крыму и на острове Кильдин в Баренцевом море.

Атака РФ дронами

Ранее сообщалось о том, что РФ атакует Украину новыми беспилотниками. У нового реактивного дрона китайский двигатель, подчеркнул Сергей Бескрестнов. Вражеский дрон пролетел полстраны, а его скорость была более 500 километров в час.

Напомним, ранее РФ ударила по Украине 59-ю ракетами и дронами. Россияне ночью и утром совершили массированный ракетный удар по Украине. Они использовали полсотни ракет и 8 дронов. Удалось сбить половину воздушных целей.

Недавно россияне повредили сразу 23 дома в Сумской области. Российские оккупанты ударили по городу Кролевец ракетой и двумя беспилотниками.

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