Россияне готовятся к новому удару в Донецкой области: в ВСУ выдали важное заявление

Враг использует большее количество личного состава и они несут большие потери.

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Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск

Спикер оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что кадровые части российских оккупационных войск накапливаются в районе Часового Яра и Торецка Донецкой области для будущего удара.

"Сейчас мы говорим о том что, там находятся кадровые части, укомплектованные контрактниками и укомплектованы они хорошо. Они имеют возможность подводить резервы, личный состав, и к сожалению имеют высокий уровень комплектования", - рассказала она в эфире "Суспільного".

Бобовникова также сообщила, что враг пока не имеет возможности сейчас осуществлять наступление на Часов Яр с применением техники. Для этого ему нужно возвести переправы через канал, а этому мешают активные обстрелы. ВСУ и в дальнейшем держат этот канал под бдительным оком нашей артиллерии.

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По информации пресс-секретаря оперативно-тактической группировки войск "Луганск" количество штурмов на Торецком направлении уменьшилось, а характер атак изменился.

"Враг использует большее количество личного состава и они несут большие потери. Каждый день мы видим, что ежедневно враг теряет 50-70 человек убитыми и ранеными", - добавила пресс-секретарь.

Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, что боец ВСУ сделал тревожное заявление относительно ситуации на фронте. Орест Дрималовский сообщил, что ситуация остается чрезвычайно напряженной и угрожающей: оккупанты активно используют FPV-дроны и наносят массированные авиаудары по жилым кварталам Курахово.

ВСУ прорвались к главному плацдарму Курщины. Армия страны-агрессора России атаковала украинских защитников к югу от Часового Яра. Продвижение к северному району шахты к востоку от Ступочек подтверждают геолокационные кадры. Также оккупанты усиливают темпы своих атак на Курахово.

В СМИ сообщили, что ВСУ продвигаются в Торецке. Украинские военные прибегли к новой тактике ударов по российским позициям. Дроны ВСУ массово атаковали оккупантов, которые прятались в многоэтажках в центре города, затем на штурм выходила пехота.

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