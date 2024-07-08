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Россия прорывала ПВО Киева с ночи: когда ждать следующий массированный обстрел — прогноз

Яна Ставская
8 июля 2024, 23:13
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Коваленко считает, что теперь медучреждения станут для россиян новыми целями.
Россия прорывала ПВО Киева с ночи: когда ждать следующий массированный обстрел — прогноз
РФ била по Киеву разными типами ракет / Коллаж Главреда. Фото: Константин и Влада Либеровы, соцсети

Российские оккупанты почти беспрерывно пытались прорвать киевскую ПВО начиная с ночи 8 июля, применив целую номенклатуру ракет и даже один "Циркон", отметил в публикации Обозреватель военно-политический эксперт Александр Коваленко.

Этот удар можно считать рекордным по количеству примененных агрессором ракет "Калибр".

"Оккупационные войска применили максимальное за долгое время количество ракет типа "Калибр" – 14. Впервые с конца лета прошлого года эти ракеты были применены в большем количестве, чем Х-101/555. Это вполне логично – с учетом того, что накоплено их более чем в три раза больше, чем авиационных КР", — рассказал Коваленко.

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Коваленко считает, что в ходе ближайших массированных обстрелов россияне будут уделять большее внимание пускам морских "Калибров".

В то же время, отметил Коваленко, во время дневной атаки на Киев и другие города Украины Россия не применяла "Шахеды".

Похожая атака проводилась Россией 1 июня — на День защиты детей. Затем был период пусков через каждые 2-5 дней в небольшом количестве — по 5, 10, 15 ракет.

Война перешла на тот этап войны, когда Россия уже не прячет своих геноцидных практик и будет бить по скоплению мирных жителей, в том числе по больницам.

Подобные удары РФ может проводить примерно раз в месяц, в остальное время применяется крайне ограниченное количество ракет и дронов, еще раз заметил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Удар по Украине 8 июля - главное

Сегодня ночью и днем Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Россия выпустила 38 ракет, из них 30 удалось сбить Силам обороны.

В результате уже утренней атаки ракетами было повреждено, в частности, здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет в Киеве.

Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе.

Есть прилеты по энергетическим объектам столицы.

По подсчетам спасателей, во время массированной атаки России погибли десятки людей, еще десятки пострадали. Количество погибших и раненых постоянно увеличивается.

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