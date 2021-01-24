Россия заплатит за оккупацию Крыма и Донбасса: Кравчук рассказал, почему это неизбежно

Кравчук заявил, что Россия должна выплатить Украине компенсацию за оккупацию Крыма и Донбасса / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия должна выплатить Украине компенсацию за оккупацию Крыма и Донбасса.

"Министерство реинтеграции обнародовало текст законопроекта "О государственной политике переходного периода". Там есть пункты, которые категорически не понравятся Кремлю: никакой амнистии боевикам, а РФ должна выплатить компенсацию за ущерб", - рассказал Кравчук изданию Апостроф, комментируя внеочередное заседание ТКГ, в котором принимал участие заместитель главы Администрации президента РФ, участник Нормандского формата на уровне политических советников Дмитрий Козак.

По словам Кравчука, именно поэтому Козак в ходе заседания так бурно реагировал.

"Суть заключалась в том, что виновата во всем Украина, она предоставила документ, который не отвечает "Минским договоренностям". И вообще, пусть Украина определяется - будет ли она выполнять "Минские соглашения" или нет. Ничего нового в речи господина Козака не было. Это традиционная российская позиция - создать впечатление, что они хотят мира, а Украина не хочет. То есть, они хотят с больной головы переложить на здоровую", - объяснил Кравчук.

При этом глава украинской делегации в ТКГ отметил, что боевики не получат никакой амнистии, а Россия должна выплатить компенсацию за ущерб.

"А дальше, кроме всего прочего, появляется международный суд и международное право. И рано или поздно все должны отвечать за свои дела. России уже пришлось платить нам компенсацию за то, что они неправильно поступили с ценами на газ. Мы подали в суд за оккупацию Крыма. Конечно, Россия не выполнит решения суда уже на следующий день, но придет время - и все произойдет. Результат будет неизбежен - кто виноват, тот и платит", - подчеркнул Кравчук.

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