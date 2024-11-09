Россияне атакуют Украину роем дронов: в Харькове 'прилет' КАБа, в Одессе взрывы

Вечером 9 ноября в Харькове прогремели взрывы. Российские оккупанты ударили по городу управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"В Харькове слышали звуки взрывов. Будьте осторожны - возможны еще запуски КАБов", - подчеркнул он.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил удар по городу.
"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях, есть угроза повторных ударов", - призвал глава ОВА.
Около 22:03 Воздушные силы ВС Украины предупредили о пуске КАБов на Харьковщину. Через несколько минут военные добавили, что произошел повторный пуск авиабомб в направлении области.
"По предварительным данным, есть попадание КАБа в Слободском районе Харькове. Профильные службы выехали на место, информация о разрушениях уточняется", - уточнил Синегубов.
По словам главы ОВА, по состоянию на 22:35 пострадавших нет. В результате удара в многоэтажке выбило окна, также КАБ попал недалеко от одного из гипермаркетов.
"Есть один пострадавший в результате прилета. Острая реакция на стресс", - уточнил Игорь Терехов в 22:57.
Взрывы в Одессе
Около 23:42 в Одессе прогремели взрывы.
"В городе слышны взрывы!" – написал мэр города Геннадий Труханов.
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил вражеские удары беспилотниками по городу.
"Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях", - призвал Кипер.
Обновлено 0:02: Атака по городу продолжается. В ОВА призвали местных не покидать укрытий.В городе и области работают силы ПВО.
"Хаджибейский район, внимание!" – сообщил Геннадий Труханов.
Обновлено 0:32: По словам Труханова, в Одессе продолжаются взрывы.
РФ запустила беспилотники по Украине
По данным мониторинговых каналов, в небе над Украиной находится до 30 вражеских ударных БпЛА. По данным Воздушных сил, по состоянию на 23:54 зафиксировано:
- БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину,
- БПЛА на Черниговщине и Полтавщине курсом на Киевщину,
- БПЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину,
- БпЛА из Херсона на Днепропетровщину,
- БпЛА в Одесской области в северо-западном направлении,
- БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одесщину,
- БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину,
- БпЛА на юге Харьковщины курсом на север,
- БПЛА на Полтавщине в северо-западном направлении,
- БпЛА на Николаевщине на Кировоградщину,
- БпЛА из Херсона на Николаевщину.
Удар РФ по Одессе в ночь на 9 ноября - что известно
Напомним, ночью 9 ноября в Одессе прогремела серия взрывов во время атаки "Шахедов". Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что город атакуют ударными беспилотниками.
Как сообщал Главред, в результате удара РФ по Одессе повреждения получили несколько многоэтажек, дома в частном секторе, административные здания, складские помещения и автомобили.
Кроме этого, военный аналитик Павел Нарожный прогнозирует, что Россия может осуществить новый массированный воздушный удар по Украине, используя "Шахматы", крылатые и баллистические ракеты. Он отметил, что Россия продолжает производство крылатых ракет и накапливает ракеты к периоду морозов.
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