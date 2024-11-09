Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне атакуют Украину роем дронов: в Харькове "прилет" КАБа, в Одессе взрывы

Руслана Заклинская
9 ноября 2024, 22:37обновлено 10 ноября, 00:33
455
Российские оккупанты ударили КАБом по Слободскому району Харькова.
Россияне атакуют Украину роем дронов: в Харькове 'прилет' КАБа, в Одессе взрывы
Россия атаковала Харьков КАБами за запустила по Украине БпЛА / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com, x.com/defenceu

Вечером 9 ноября в Харькове прогремели взрывы. Российские оккупанты ударили по городу управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В Харькове слышали звуки взрывов. Будьте осторожны - возможны еще запуски КАБов", - подчеркнул он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил удар по городу.

видео дня

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях, есть угроза повторных ударов", - призвал глава ОВА.

Около 22:03 Воздушные силы ВС Украины предупредили о пуске КАБов на Харьковщину. Через несколько минут военные добавили, что произошел повторный пуск авиабомб в направлении области.

"По предварительным данным, есть попадание КАБа в Слободском районе Харькове. Профильные службы выехали на место, информация о разрушениях уточняется", - уточнил Синегубов.

По словам главы ОВА, по состоянию на 22:35 пострадавших нет. В результате удара в многоэтажке выбило окна, также КАБ попал недалеко от одного из гипермаркетов.

"Есть один пострадавший в результате прилета. Острая реакция на стресс", - уточнил Игорь Терехов в 22:57.

Взрывы в Одессе

Около 23:42 в Одессе прогремели взрывы.

"В городе слышны взрывы!" – написал мэр города Геннадий Труханов.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил вражеские удары беспилотниками по городу.

"Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях", - призвал Кипер.

Обновлено 0:02: Атака по городу продолжается. В ОВА призвали местных не покидать укрытий.В городе и области работают силы ПВО.

"Хаджибейский район, внимание!" – сообщил Геннадий Труханов.

Обновлено 0:32: По словам Труханова, в Одессе продолжаются взрывы.

РФ запустила беспилотники по Украине

По данным мониторинговых каналов, в небе над Украиной находится до 30 вражеских ударных БпЛА. По данным Воздушных сил, по состоянию на 23:54 зафиксировано:

  • БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину,
  • БПЛА на Черниговщине и Полтавщине курсом на Киевщину,
  • БПЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину,
  • БпЛА из Херсона на Днепропетровщину,
  • БпЛА в Одесской области в северо-западном направлении,
  • БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одесщину,
  • БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину,
  • БпЛА на юге Харьковщины курсом на север,
  • БПЛА на Полтавщине в северо-западном направлении,
  • БпЛА на Николаевщине на Кировоградщину,
  • БпЛА из Херсона на Николаевщину.
инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о "Шахедах" / Инфографика: Главред

Удар РФ по Одессе в ночь на 9 ноября - что известно

Напомним, ночью 9 ноября в Одессе прогремела серия взрывов во время атаки "Шахедов". Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что город атакуют ударными беспилотниками.

Как сообщал Главред, в результате удара РФ по Одессе повреждения получили несколько многоэтажек, дома в частном секторе, административные здания, складские помещения и автомобили.

Кроме этого, военный аналитик Павел Нарожный прогнозирует, что Россия может осуществить новый массированный воздушный удар по Украине, используя "Шахматы", крылатые и баллистические ракеты. Он отметил, что Россия продолжает производство крылатых ракет и накапливает ракеты к периоду морозов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Харькова БПЛА авиабомба война России и Украины атака дронов
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Не будет играть вторым номером": Подоляк объяснил, почему Трамп не поддержит Путина

"Не будет играть вторым номером": Подоляк объяснил, почему Трамп не поддержит Путина

00:00Мир
Стало известно, при каком условии Путин согласится заморозить войну с Украиной

Стало известно, при каком условии Путин согласится заморозить войну с Украиной

22:38Украина
Россияне атакуют Украину роем дронов: в Харькове "прилет" КАБа, в Одессе взрывы

Россияне атакуют Украину роем дронов: в Харькове "прилет" КАБа, в Одессе взрывы

22:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
95% людей не могут решить головоломку: нужно сказать, какое число под авто

95% людей не могут решить головоломку: нужно сказать, какое число под авто

В Украине ударит зимняя погода: синоптик назвала дату похолодания

В Украине ударит зимняя погода: синоптик назвала дату похолодания

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Зачем класть пакетик чая в пылесос: уборщица ошарашила гениальным трюком

Зачем класть пакетик чая в пылесос: уборщица ошарашила гениальным трюком

Маск спрогнозировал скорое окончание войны в Украине: условия понравятся не всем

Маск спрогнозировал скорое окончание войны в Украине: условия понравятся не всем

Последние новости

00:00

"Не будет играть вторым номером": Подоляк объяснил, почему Трамп не поддержит Путина

09 ноября, суббота
22:38

Стало известно, при каком условии Путин согласится заморозить войну с Украиной

22:37

Россияне атакуют Украину роем дронов: в Харькове "прилет" КАБа, в Одессе взрывы

22:08

Расстреляли раненого и безоружного: россияне жестоко убили бойца ВСУ - ЛубинецВидео

22:04

Опальную Маркл призвали "скопировать умный способ Миддлтон стать популярной"

Трамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - ЗолотаревТрамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - Золотарев
21:19

Теперь и Уильям: вокруг здоровья принца поднялась паника

21:04

Умер звезда фильма "Пункт назначения"

20:50

Дроны ВСУ атаковали главный химкомбинат РФ: Свитан раскрыл детали мощной атаки

20:37

Байден впервые после выборов встретится с Трампом: что известно

Реклама
19:36

"Больно и неприятно": сын и экс-супруга эмоционально отреагировали на смерть Узелкова

19:31

Кураховское направление в огне: Зеленский провел три важных совещания

19:30

Чего на самом деле хочет Путин?мнение

19:00

Что обязательно должно быть в машине в Украине: список обязательных вещей

18:54

"Слишком большая просьба": США отказали Киеву в приоритете поставок ATACMS – WSJ

18:22

В Украине овощи дорожают бешеными темпами: на что цены выросли, а на что упали

17:44

"Крыма больше нет": у Трампа оскандалились заявлением и обратились к Зеленскому

17:43

Претенденты на должность генпрокурора фигурировали в антикоррупционных материалах - СМИ

17:26

Головоломка для современных Эйнштейнов: надо правильно посчитать мороженое

17:25

Взрывается и валит оранжевый дым: появились новые детали атаки на химкомбинат в РФ

16:47

Подготовка встречи Зеленского с Трампом: в МИД раскрыли детали

Реклама
16:46

РФ хочет окружить гарнизон ВСУ в районе Курахово: Селезнев предупредил об угрозах

16:03

"Демоны выходили": Кравец рассказала о своих младших детяхВидео

15:54

В Украине ударит зимняя погода: синоптик назвала дату похолодания

15:45

На 46-м году жизни умер украинский боксер Вячеслав Узелков

15:42

ВСУ за месяц атаковали дронами более 52 тысяч целей РФ: Сирский созвал совещание

15:37

РФ сбросила авиабомбы на Купянск: есть погибшие, раненые и много разрушенийФото

15:13

Отключение света по 20 часов в сутки: Харченко объяснил, чего ждать на самом деле

14:54

После победы Трампа в мире произойдут серьезные изменения: Золотарев раскрыл сценарийЭксклюзив

14:48

Тысячи россиян уничтожены: в Британии раскрыли колоссальные потери РФ в Украине

14:41

Армия РФ возобновила наступление на Курщине: колонны с десантом движутся на ВСУ - DeepState

14:37

Этикет в общественном транспорте: 12 самых распространенных ошибок

13:54

Ракеты для Patriot и NASAMS: СМИ о срочном пакете оборонной помощи США Украине

13:23

Украинские дроны поразили комбинат по производству боеприпасов на Тульщине - СМИ

13:19

"Никаких переговоров": Шольц резко высказался относительно возможного диалога с РФ о мире

13:13

Для чего нужен активированный уголь: способы применения, о которых мало кто знает

12:43

Сделал важное заявление: в России объявился постаревший ЛеонтьевВидео

12:42

Переговоры Зеленского и Трампа: в ОП объяснили, что Украина может предложить США

12:28

Демократы могут получить "приз": борьба за власть в США не закончена - Золотарев

11:59

Картофель будет свежим месяцами: в каком необычном месте нужно его хранить

11:40

Удар по срочникам РФ: дроны взорвали военный полигон под Ростовом – СМИФотоВидео

Реклама
11:16

"Мирный план" Трампа включает европейские войска в буферной зоне - СМИ

10:44

Как избавиться от конденсата на окнах: самые действенные советы

10:34

Путин дал "сигнал" Трампу о переговорах о завершении войны, но есть условия - ISW

10:29

В результате удара по Одессе пострадала целая семья и осталась без матери - Кипер

10:05

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:49

Под прицелом два важных объекта РФ: дроны атаковали Тульскую область

09:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 ноября (обновляется)

09:33

Топ-10 правил этикета, которые мы нарушаем и даже не догадываемся об этом

09:16

Утекают миллионы: куда Том Круз тратит свои баснословные гонорары

09:08

"Не в интересах Украины": Павел сказал, какое соглашение Трамп может заключить с Путиным

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять