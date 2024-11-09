Россияне атакуют Украину роем дронов: в Харькове 'прилет' КАБа, в Одессе взрывы

Российские оккупанты ударили КАБом по Слободскому району Харькова.

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Россия атаковала Харьков КАБами за запустила по Украине БпЛА / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com, x.com/defenceu

Вечером 9 ноября в Харькове прогремели взрывы. Российские оккупанты ударили по городу управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В Харькове слышали звуки взрывов. Будьте осторожны - возможны еще запуски КАБов", - подчеркнул он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил удар по городу.

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"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях, есть угроза повторных ударов", - призвал глава ОВА.

Около 22:03 Воздушные силы ВС Украины предупредили о пуске КАБов на Харьковщину. Через несколько минут военные добавили, что произошел повторный пуск авиабомб в направлении области.

"По предварительным данным, есть попадание КАБа в Слободском районе Харькове. Профильные службы выехали на место, информация о разрушениях уточняется", - уточнил Синегубов.

По словам главы ОВА, по состоянию на 22:35 пострадавших нет. В результате удара в многоэтажке выбило окна, также КАБ попал недалеко от одного из гипермаркетов.

"Есть один пострадавший в результате прилета. Острая реакция на стресс", - уточнил Игорь Терехов в 22:57.

Взрывы в Одессе

Около 23:42 в Одессе прогремели взрывы.

"В городе слышны взрывы!" – написал мэр города Геннадий Труханов.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил вражеские удары беспилотниками по городу.

"Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях", - призвал Кипер.

Обновлено 0:02: Атака по городу продолжается. В ОВА призвали местных не покидать укрытий.В городе и области работают силы ПВО.

"Хаджибейский район, внимание!" – сообщил Геннадий Труханов.

Обновлено 0:32: По словам Труханова, в Одессе продолжаются взрывы.

РФ запустила беспилотники по Украине

По данным мониторинговых каналов, в небе над Украиной находится до 30 вражеских ударных БпЛА. По данным Воздушных сил, по состоянию на 23:54 зафиксировано:

БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину,

БПЛА на Черниговщине и Полтавщине курсом на Киевщину,

БПЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину,

БпЛА из Херсона на Днепропетровщину,

БпЛА в Одесской области в северо-западном направлении,

БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одесщину,

БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину,

БпЛА на юге Харьковщины курсом на север,

БПЛА на Полтавщине в северо-западном направлении,

БпЛА на Николаевщине на Кировоградщину,

БпЛА из Херсона на Николаевщину.

Что известно о "Шахедах" / Инфографика: Главред

Удар РФ по Одессе в ночь на 9 ноября - что известно

Напомним, ночью 9 ноября в Одессе прогремела серия взрывов во время атаки "Шахедов". Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что город атакуют ударными беспилотниками.

Как сообщал Главред, в результате удара РФ по Одессе повреждения получили несколько многоэтажек, дома в частном секторе, административные здания, складские помещения и автомобили.

Кроме этого, военный аналитик Павел Нарожный прогнозирует, что Россия может осуществить новый массированный воздушный удар по Украине, используя "Шахматы", крылатые и баллистические ракеты. Он отметил, что Россия продолжает производство крылатых ракет и накапливает ракеты к периоду морозов.

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