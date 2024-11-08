РФ готовит массированный удар: в разведке Британии раскрыли, чем будет бить враг

Основное:
- РФ запустила по Украине 2 тысячи БПЛА в октябре
- Количество дроновых атак постоянно увеличивается
В Украине могут стать привычным явлением высокие показатели дроновых атак страны-агрессора наподобие наблюдавшихся в сентябре и октябре, заявили в британской разведке.
Как говорится в свежем отчете, опубликованном в Х Минобороны Британии, РФ запустила по Украине около 2 тысяч беспилотников в течение октября 2024 года.
Британские военные аналитики обращают внимание на то, что это примерно на 700 единиц больше, чем в сентябре, показатель значительно растет уже третий месяц подряд.
Кроме того, также подчеркивается, что благодаря российским инвестициям в производство БПЛА, диверсификации поставок и расширению пусковых площадок, количество атак постоянно увеличивается с середины 2024 года.
Вместе с тем в сообщении указывается, что в течение первой недели ноября интенсивность российских пусков оставалась высокой и соответствовала показателям последних недель. Это связано с тем, что пусковые площадки достаточно просты и их легко восстановить в случае необходимости.
Что такое оборонная разведка Британии?
Оборонная разведка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил.
В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.
"Если производство будет оставаться беспрепятственным, основным ограничивающим фактором для российских операций с использованием БПЛА, вероятно, являются человеческие ресурсы относительно пусковых мощностей", — добавили в британской разведке.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ может ударить ракетами, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации. Накопленное количество ракет уже достаточно для того, чтобы провести удар, также готова и сама авиация.
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