РФ готовит массированный удар: в разведке Британии раскрыли, чем будет бить враг

Количество дроновых атак РФ постоянно увеличивается с середины 2024 года.

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РФ наносит массированные удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: 126 обто, ua.depositphotos.com

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РФ запустила по Украине 2 тысячи БПЛА в октябре

Количество дроновых атак постоянно увеличивается

В Украине могут стать привычным явлением высокие показатели дроновых атак страны-агрессора наподобие наблюдавшихся в сентябре и октябре, заявили в британской разведке.

Как говорится в свежем отчете, опубликованном в Х Минобороны Британии, РФ запустила по Украине около 2 тысяч беспилотников в течение октября 2024 года.

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Британские военные аналитики обращают внимание на то, что это примерно на 700 единиц больше, чем в сентябре, показатель значительно растет уже третий месяц подряд.

/ Инфографика: Главред

Кроме того, также подчеркивается, что благодаря российским инвестициям в производство БПЛА, диверсификации поставок и расширению пусковых площадок, количество атак постоянно увеличивается с середины 2024 года.

Вместе с тем в сообщении указывается, что в течение первой недели ноября интенсивность российских пусков оставалась высокой и соответствовала показателям последних недель. Это связано с тем, что пусковые площадки достаточно просты и их легко восстановить в случае необходимости.

Что такое оборонная разведка Британии? Оборонная разведка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил. В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

"Если производство будет оставаться беспрепятственным, основным ограничивающим фактором для российских операций с использованием БПЛА, вероятно, являются человеческие ресурсы относительно пусковых мощностей", — добавили в британской разведке.

/ @DefenceHQ

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ наносит удары по многим областям, в результате есть десятки пострадавших. Очень много людей пострадало, в одной из областей погиб человек.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ может ударить ракетами, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации. Накопленное количество ракет уже достаточно для того, чтобы провести удар, также готова и сама авиация.

Как сообщал Главред, оккупанты массированно ударили дронами по Одессе, есть погибшая и разрушения. Один человек погиб, пострадали девять человек. В результате удара повреждены частные дома, здание учебного заведения и складские помещения.

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