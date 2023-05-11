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Россияне захватили единый собор ПЦУ в Крыму: ломают двери и варварски разворовывают имущество - СМИ

Юлия Куришко
11 мая 2023, 15:21 обновлено 11 мая, 15:24
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Российские оккупанты захватили кафедральный храм ПЦУ в оккупированном Симферополе.
Россияне захватили единый собор ПЦУ в Крыму: ломают двери и варварски разворовывают имущество - СМИ
В Крыму захватили собор ПЦУ / коллаж Главред: фото: УНИАН, facebook.com/shchekun

Сегодня, 11 мая, в Симферополе, что в оккупированном Крыму, произошел незаконный захват Кафедрального храма Святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги Православной церкви Украины.

Захватом храма руководит Московский судебный пристав Евгений Новиков, об этом написал журналист Андрей Щекун на своей странице в Facebook.

По его словам, оккупанты выламывают двери храма, описывают и крадут имущество.

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Щекун сообщил, что в ограблении принимают участие представители так называемого "фонда существования республики Крым РФ" вместе со "служебными приставами Республики Крым РФ".

Россияне захватили единый собор ПЦУ в Крыму: ломают двери и варварски разворовывают имущество - СМИ
В Крыму захватили собор ПЦУ / коллаж Главред: фото: УНИАН, facebook.com/shchekun

"Прихожане находятся на улице, в храм им заходить не позволяют. По периметру церкви-русские полицаи и несколько росСМИ для пропаганды. Сейчас все опломбируют и меняют замки на всех дверях. Ничего никому не объясняют, никаких документов не показывают", - добавляет журналист.

Как сообщили в Крым.Реалии, официальных сообщений от российских оккупационных властей об этой ситуации пока нет.

Деоккупация Крыма

Напомним, что россиян, которые незаконно заехали в Крым, планируют выгонять индивидуально. Тамила Ташева подчеркнула, что речь идет о россиянах, которые незаконно заехали на территорию Украины после 2014 года.

Как рассказал Виктор Андрусив, что Крым неизбежно будет возвращен Украине, это может произойти даже без боевых действий. Украине будет труднее вернуть Донбасс.

Армия Украины планирует провести контрнаступление, в рамках которого намерена отбросить оккупационные войска России и вернуть Крым. Успех ВСУ зависит от поставок западных вооружений.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина возьмет Крым без боя. Военное наступление на полуостров даже не рассматривают. Активно обсуждается военно-политическое освобождение.

Смотрите видео о том, как россияне из Севастополя хотят сделать "крепость":

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