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В Минобороны рассказали, каким регионам Украины Россия сильнее всего угрожает

Информацию озвучил руководитель украинского военного ведомства Андрей Таран.

23 июля 2020, 11:14
Россия, арми
В Минобороны рассказали, каким регионам Украины Россия сильнее всего угрожает/ Минобороны РФ

В регионах Украины возле акваторий Черного и Азовского морей продолжает расти напряжение ‒ по причине милитаризации РФ захваченного весной 2014-го полуострова Крыма.

Об этом сообщает портал "Крым.Реалии" со ссылкой на заявление министра обороны Украины Андрея Тарана.

Во время заключительного заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ чиновник отметил, что Российская Федерация является главной проблемой нацбезопасности Украины (не говоря уже о том, что Кремль создает препятствия свободному судоходству в регионе).

"Я хотел бы сделать четкий и решительный упор на одном вопросе - российская агрессия против Украины остается главной проблемой нашей национальной и региональной безопасности", - заявил министр.

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Напомним, ранее руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял о том, что украинская армия будет готова дать симметричный ответ ‒ в случае, если Россия решится на военное вторжение в пределы Украины из захваченного ею Крыма (ради возобновления поставок пресной воды на оккупированный полуостров).

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