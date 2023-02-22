Российские "Калибры" над Румынией: Тука объяснил, почему НАТО столько прощает РФ

Россия провоцирует НАТО. Таким образом, страна-агрессор пытается зондировать две вещи.

Владимир Путин, Георгий Тука / ua.depositphotos.com, Главред

Несколько недель назад российские ракеты вошли в воздушное пространство Румынии, которая является членом НАТО, но в Альянсе закрыли на это глаза.

Во время чата на Главреде бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что Россия пытается зондировать две вещи: уровень подготовки и место дислокации систем противовоздушной обороны НАТО на восточных границах, а также готовность Альянса к активным действиям.

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия. видео дня

"Вспомните действия Турции в отношении российского истребителя, который на несколько секунд залетел в воздушное пространство Турции – он был уничтожен мгновенно, безо всяких звонков Путину", - отметил Тука.

Также он объяснил, почему Россия делает это именно сейчас и так нагло.

"С моей точки зрения, в ближайшее время мы будем свидетелями акций, которые я рассматриваю как специальные операции России в странах Европы под условным названием "Мы за мир" и "Стоп войне". И выползут разные "голуби мира" из кремлевских голубятен и начнут расшатывать эту тему", заявил Тука.

По его словам, если бы сейчас авиация или системы ПВО НАТО сбили один или все три российских самолета, первой, конечно, подняла бы вой Россия.

"Вместе с тем, это могло бы стать сигналом для активизации общеевропейской кремлевской голубятни, которая выскочит, как черт из табакерки, и начнет кричать: "Стоп эскалации! Мы не хотим войны! Остановите войну – прекратите оказывать помощь Украине, потому что ваша помощь подогревает войну и раскручивает степень эскалации!", - подытожил эксперт.

Российские ракеты в Молдове и Румынии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские крылатые ракеты "Калибр" залетели в воздушное пространство Молдовы и Румынии.

Они были запущены из акватории Черного моря.

Молдова подтвердила, что российская ракета пересекла воздушное пространство страны.

В то же время в Минобороны Румынии отрицают эту информацию и отмечают, что ракета пролетела в 35 км от границы.

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