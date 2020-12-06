Российского рок-музыканта выдворили из Украины и запретили въезд​ в страну​

Пограничники запретили въезд в Украину музыканту Петру Мамонову.
Сроком на 3 года запретили въезд в Украину российскому рок-музыканту Петру Мамонову за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма.
"Вчера в аэропорту Борисполь, во время оформления пассажиров авиарейса из Турции, пограничники остановили двух граждан РФ. Иностранцы нарушили порядок въезда-выезда на ТОТУ АР Крым. Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы Звуки Му, актер и радиоведущий", - сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Речь идет о Петре Мамонове, который вместе с женой направлялся в Украину якобы в личных целях.
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По данным пограничников, россияне ранее незаконно посещали временно оккупированный Крым.
Учитывая все обстоятельства, иностранцам было отказано в пересечении границы и обоим на три года был запрещен въезд в Украину.
Они вылетели из Украины в обратном направлении.
Запрет на въезд в Украину - о чем ранее сообщал Главред:
- 21 октября российскому ведущему Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на трехлетний период ‒ из-за незаконного посещения захваченного РФ полуострова Крым.
- Также известную российскую поп-певицу Наталью Ионову-Чистякову 6 августа 2020 года пограничники не пропустили в Украину. Певице на три года запретили въезд в страну ‒ потому что она посещала несколько лет назад захваченный Россией полуостров Крым. Певица отметила, что хотела посетить Украину по личным делам.
- В аэропорту Жуляны пограничники не пропустили в Украину главного редактора российского телеканала RTVI Алексея Пивоварова. Согласно документу Госпогранслужбы, Пивоваров "не смог подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины".