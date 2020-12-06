Российского рок-музыканта выдворили из Украины и запретили въезд​ в страну​

Петру Мамонову запретили въезд в Украину / dpsu.gov.ua

Сроком на 3 года запретили въезд в Украину российскому рок-музыканту Петру Мамонову за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма.

"Вчера в аэропорту Борисполь, во время оформления пассажиров авиарейса из Турции, пограничники остановили двух граждан РФ. Иностранцы нарушили порядок въезда-выезда на ТОТУ АР Крым. Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы Звуки Му, актер и радиоведущий", - сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко. ​

Речь идет о Петре Мамонове, который вместе с женой направлялся в Украину якобы в личных целях.

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По данным пограничников, россияне ранее незаконно посещали временно оккупированный Крым.

Учитывая все обстоятельства, иностранцам было отказано в пересечении границы и обоим на три года был запрещен въезд в Украину.

Они вылетели из Украины в обратном направлении.

Запрет на въезд в Украину - о чем ранее сообщал Главред: