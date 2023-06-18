Русские войска меняют тактику, но не стали быстрее соображать – NYT

Как пишут американские журналисты, русские оккупанты стали чаще применять беспилотники и проводить разведку боями.

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Теперь захватчики больше не передвигаются большими колоннами тяжелой техники – NYT / Коллаж Главред, t.me/mod_russia и ua.depositphotos.com

Российские оккупанты, учась на ошибках в боях против ВСУ и готовясь к контрнаступлению украинской армии, якобы начали менять тактику ведения сражений. Об этом сообщает западное американское издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По их информации, теперь захватчики больше не передвигаются большими колоннами тяжелой техники в места, где их могут быстро уничтожить или повредить.

Также есть данные, что русские оккупанты стали чаще применять беспилотники и проводить разведку боями.

"Начиная свое долгожданное контрнаступление, Украина хорошо вооружена, подкреплена улучшенными коммуникационными технологиями, американским и европейским оружием. Но российские войска улучшили свою оборону, артиллерийскую координацию и воздушную поддержку, наладив тактику, которая может сильно отличаться от первых дней войны", – говорится в материале NYT.

По мнению западных чиновников, на которых ссылается издание, уроки на собственных ошибках "сделают Россию более жестким врагом", особенно когда она находится в обороне.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский на днях сказал, что Украина ведет наступательные действия, но не стал детально говорить, на каком этапе ведется операций. По словам гаранта, в Москве уже поняли – "России недолго осталось".

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ведомство сообщает об освобождении ВСУ территорий только в нужное для этого время. Как только украинские войска закрепляются в населенном пункте, появляется публичная информация. Чтобы помочь военным, нужно соблюдать тишину.

Журналисты британского Sky News опубликовали материал, в котором говорится о том, что ВСУ удалось продвинуться в ходе своего наступления в июне. Однако оккупанты создали серьезные оборонительные редуты, поэтому операция может затянуться на месяцы.

Смотрите видео, в котором Владислав Селезнев рассказал, как ВСУ прорывают первую линию обороны оккупантов России:

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