С начала сентября от оккупантов освободили около 2 тысяч километров - Зеленский

Владимир Зеленский рассказал об успехах ВСУ / Офис президента Украины, Генштаб ВСУ

Контрнаступление ВСУ на разных направлениях фронта в данный момент продолжается - с начала сентября было освобождено от оккупантов около 2 тысяч километров, говорится в вечернем заявлении президента Владимира Зеленского в субботу, 10 сентября.

"В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождены уже около 2 тысяч километров нашей территории. Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет – показывает спину. И, наконец, это неплохой выбор для них – бежать. Оккупантам в Украине места нет и не будет", - сообщил президент.

Также от поблагодарил бойцов 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины, отличившихся на Харьковском направлении.

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"Благодарю за обеспечение ситуации в Балаклее воинам 214-го отдельного стрелкового батальона, которые вместе с подразделениями Главного управления разведки, Сил специальных операций, спецназовцами Нацгвардии и полицией вернули полный контроль в город. Спасибо всем нашим защитникам и защитницам, которые в эти недели сделали еще более ощутимым приближение нашей победы!", - отметил глава государства.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

Отметим, в Минобороны предупредили о множестве недостоверной информации об успехах ВСУ, которая сейчас активно распространяется в сети.

"К сожалению, сейчас в сети распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, которая не соответствует действительности", - говорится в заявлении замминистра обороны Анны Маляр.

Маляр отметила, что часть населенных пунктов о которых вспоминают в сети, лишь частично контролируются ВСУ и там идут бои. Также в сети обсуждают и те города или села, освобождения которых нет в планах на ближайшие дни.

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