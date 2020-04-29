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"Персональные враги": журналист пояснил реакцию Тбилиси на назначение Саакашвили

29 апреля 2020, 19:39

Автор мессенджа не сомневается, что глобального конфликта между Грузией и Украиной не будет.

Саакашвили
Саакашвили может стать камнем преткновения между Тбилиси и Киевом / УНИАН

Грузия может отозвать своего посла из Киева после назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьера, однако до глобального конфликта, скорее всего, Тбилиси доводить ситуацию не захочет.

"Реакция грузинских властей на назначение Саакашвили максимально острая. Настолько, насколько она может себе позволить быть острой со стратегическим партнером. Но глобального конфликта не будет, разве что-то ритуальное, типа отозвать посла из Украины для консультаций. Но кого он волнует? А так, Грузия, что конфликтует с Украиной – это анекдот просто. С Киевом впрягаться – себе дороже", – в комментарии Обозревателю сказал грузинский журналист Тенгиз Аблотия.

По мнению журналиста, Тбилиси не будет доводить ситуацию до глобального конфликта, поскольку позиция власти не настолько принципиальна. Он считает, что заявления Грузии больше связаны с личной неприязнью, а не с необходимость отдать Саакашвили под суд.

Читайте также"Воскрес не только Иисус, но и Саакашвили": Квартал высмеял возвращение политика"У власти в Грузии сейчас его персональные враги. Личные. Это как бы Янукович сбросил Порошенко и стал президентом. В такой ситуации официальные причины несущественны. Что касается обвинений в коррупции, фальсификации выборов, подкупе избирателей со стороны нынешней власти это даже смешно. Миша на их фоне в этих делах – дилетант и аматор", – подытожил Тенгиз.

Напомним, бывшему председателю Одесской областной госадминистрации Михаилу Саакашвили нашли новую должность.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на данный момент в парламенте нет представления о назначении Саакашвили в Кабмин.

новости Украины новости Грузии Михаил Саакашвили
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