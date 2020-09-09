Саботаж карантина: СМИ рассказали, как накажут бунтующие регионы

Непокорным мэрам пригрозили уголовными статьями.
В Украине региональные власти могут поплатиться за отказ от выполнения условий карантина "красной зоны".
Об этом идет речь в материале РБК-Украина, посвященном реакции власти на саботаж карантина в регионах.
Авторы статьи пишут о том, что центральная власть рассматривает вариант более жесткой реакции на нарушения карантина.
Сред прочего, рассматривается вариант того, что с бунтующими мэрами могут проводить "индивидуальные беседы".
"Возможно, даже специальная группа будет создана для таких бесед - из МВД и СБУ. Будут конкретные уголовные статьи применяться для особо ретивых. Все зависит от нарастания темпов заболеваемости", - сказал информированный собеседник.
Читайте такжеЗеленский сделал тревожное заявление из-за роста числа пациентов с COVID-19
Напомним, в Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) отреагировали на срыв карантина в отдельных регионах.
Госкомиссия поручила Национальной полиции Украины реагировать на факты неисполнения местными властями противоэпидемических мероприятий на территории региона, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности.
- в Украине за все время пандемии в Украине заболели 143 тыс. 030 человек;
- всего выздоровели 64 тыс. 703 пациента, 2979 человек умерли.