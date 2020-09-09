Саботаж карантина: СМИ рассказали, как накажут бунтующие регионы

Рассматривается жесткая реакция на нарушения карантина / УНИАН

В Украине региональные власти могут поплатиться за отказ от выполнения условий карантина "красной зоны".

Об этом идет речь в материале РБК-Украина, посвященном реакции власти на саботаж карантина в регионах.

Авторы статьи пишут о том, что центральная власть рассматривает вариант более жесткой реакции на нарушения карантина.

Сред прочего, рассматривается вариант того, что с бунтующими мэрами могут проводить "индивидуальные беседы".

"Возможно, даже специальная группа будет создана для таких бесед - из МВД и СБУ. Будут конкретные уголовные статьи применяться для особо ретивых. Все зависит от нарастания темпов заболеваемости", - сказал информированный собеседник.

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Напомним, в Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) отреагировали на срыв карантина в отдельных регионах.

Госкомиссия поручила Национальной полиции Украины реагировать на факты неисполнения местными властями противоэпидемических мероприятий на территории региона, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности.