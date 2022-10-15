Сбил 5 вражеских "шахидов" и катапультировался: пилот-герой рассказал о своем подвиге

Пилот-герой рассказал о своем подвиге / скриншот

Украинский пилот на МиГ-29 сбил 5 дронов-шахидов и две ракеты в Винницкой области, но вынужден был катапультироваться из-за повреждения самолета, предварительно отведя истребитель от населенного пункта.

Летчик на позывной KARAYA в прямом эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что готов хоть завтра снова сесть в кабину истребителя, сообщили в ОК "Запад" Воздушных Сил ВСУ.

Военный говорит, что не против был бы уничтожать оккупантов и на F-16, однако и на советской технике с собратьями дадут рашистам прикурить.

"Враг, не имея успехов на поле боя, начинает переходить к террору гражданского населения, уничтожая не военные объекты, а детские площадки, остановки общественного транспорта и другие "центры принятия решений"", - поделился KARAYA.

"В том числе применяет иранские дроны. Но мы за короткое время адаптировались и к такой угрозе. Хотя честно скажу, цель непростая, но мы достаточно успешно ее уничтожаем", - добавил пилот.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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