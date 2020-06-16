"Не зачитывают права, а просто бьют": на протесте Стерненко пожаловались на полицию

/ Фото: Радио Свобода

Активист Александр Кирьяков, участник акции протеста под Шевченковским судом, где избирали меру пресечения одесситу Сергею Стерненко, заявил, что полицейские его избили, однако он никак не провоцировал силовиков на проявление агрессии.

В комментарии в эфире Радио Свобода он отметил, что абсолютно не понимает, почему полицейские начали его избивать.

"Мы бежали помогать человеку, другому, которого они задержали тоже неизвестно за что. И меня повалили, собственно говоря били и они типа… Когда люди вас бьют они не зачитывают вам права, они просто вас бьют", — сказал он.

По словам активиста, с его стороны не было никакого насилия в адрес правоохранителей. Избиение стало для него неприятной неожиданностью, после инцидента он снял побои в больнице и зафиксировал документально.

"У меня есть царапины, у меня болит челюсть. Лечение не рекомендовали", — добавил он.

/ Фото: Радио Свобода

Как известно, около здания суда произошли стычки между сторонниками активиста и правоохранителями. Соцсети облетели фотографии, как полицейские избивают мужчину. Девушка Стерненко Наталья Усатенко на своей странице в Facebook сообщила, что ее, а также еще нескольких людей, избила полиция.

/ Фото: Буквы

Напомним, в мае 2018 года на Сергея Стерненко напали в Одессе. В совершении нападения подозревают Александра Исайкула и Ивана Кузнецова. Стерненко смертельно ранил Кузнецова ножом. Исайкул тоже был ранен.

Как ранее сообщалось, Стерненко поделился, что в СБУ ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Позже Стерненко, которого суд обвиняет в убийстве и назначил меру пресечения в виде двухмесячного домашнего ареста, порвал постановление на глазах у своих сторонников.