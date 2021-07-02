УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Серия убийств в разрушенном доме: всплыли новые детали умерщвления 8-летнего мальчика в Покрове

2 июля 2021, 10:00

Как говорят журналистам жители города Покров, вслед за убийством 8-летнего Ибрагима-оглы тянется целый шлейф насильственных смертей еще нескольких людей.

121212
Всплыли новые детали умерщвления 8-летнего мальчика в Покрове / ТСН

В Покрове (Днепропетровская область), где недавно нашли мертвым 8-летнего мальчика Ибрагима-оглы, продолжают всплывать подробности жуткого преступления. Как сообщает портал ТСН, местные жители говорят, что семья ребенка и раньше сталкивались с убийством: родного брата Зинаиды — матери мальчика — восемь лет назад нашли зарезанным в том же месте, где обнаружили труп Ибрагима.

Еще одно мумифицированное тело со связанными руками и ногами обнаружили там же около полутора лет назад.

"Преступление произошло в заброшенном магазине. Он постепенно разрушается. Люди частично разбили стены и вывезли кирпич, побили стекла. Помещение жгли внутри. Место глухое, там даже редко кто из местных выгуливает собак. В 30 метрах от магазина есть гаражи. В этом районе когда-то было убийство", — рассказывает местная жительница Ирина Мануйленко.

Убийство, о котором говорит женщина, произошло в районе девятиэтажного дома, расположенного недалеко от старого заброшенного магазина. Об этом говорит близкая знакомая семьи погибшего Ибрагима Оксана.

"Это было ранней весной, в марте. Арсену тогда было 23 года. Труп лежал на балконе где три дня. Затем якобы убийцы его сбросили в канализационный колодец. Не знаю, сколько он там пролежал. Тогда еще было общее городское отопление. Нашли его, когда начали проверять коллекторы", — вспоминает женщина

Реклама

По ее словам, убили парня ровесники. Впоследствии их нашли и посадили в тюрьму. Инкриминировали им не только убийство, но и глумление над трупом.

Местные жители также говорят, что полтора года назад в этом же районе нашли еще один труп — связанную по рукам и ногам женщину. На вид ей было около 45—60 лет. И она якобы раньше любила выпивать с семьей Ибрагима.

Читайте такжеУбийство мальчика-школьника в коллекторе: полиция задержала подозреваемого

Напомним, ранее сообщалось, что в середине июня 8-летнего Ибрагима-оглы убил в городе Покров Днепропетровской области ухажер его матери.

Женщина отказала ухажеру в сексе.

Мужчина не справился с эмоциями, вышел на улицу, заманил в заброшенный дом Ибрагима и задушил его голыми руками — так он хотел отомстить любимой. Чтобы избежать уголовного наказания, преступник сбросил тело ребенка в канализационный коллектор и присыпал мусором.

новости Днепра новости Украины убийство
Сейчас вы просматриваете новость «Серия убийств в разрушенном доме: всплыли новые детали умерщвления 8-летнего мальчика в Покрове». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Вода с лимоном натощак: кому категорически нельзя пить модный напитокВода с лимоном натощак: кому категорически нельзя пить модный напиток Стала известна судьба парня с триколором, который пришел на трибуны украинских фанов на Евро-2020Стала известна судьба парня с триколором, который пришел на трибуны украинских фанов на Евро-2020 "Московит": герою матча Швеция – Украина Довбику досталось от известной писательницы из-за русского"Московит": герою матча Швеция – Украина Довбику досталось от известной писательницы из-за русского Удушливая жара в июле и осень в августе: синоптик дал прогноз погоды до конца летаУдушливая жара в июле и осень в августе: синоптик дал прогноз погоды до конца лета Обстрел британского эсминца Defender: в НАТО озвучили резкое заявление в отношении РФОбстрел британского эсминца Defender: в НАТО озвучили резкое заявление в отношении РФ

Последние новости

10:14

"Ахметов заплакал бы": в Сети показали, как выглядит Донбасс-Арена после 7 лет "русского мира"

10:03

Мальчик и женщина погибли на месте: в Одесской области автомобиль въехал в людей на зебре

10:01

"Против нацизма и власти": жаловавшаяся на Украину блогерша заявила о любви к стране Видео

10:00

Серия убийств в разрушенном доме: всплыли новые детали умерщвления 8-летнего мальчика в Покрове Видео

09:40

Кудрявая шегги в стиле 70-х и прическа Рэйчел из 90-х: самые модные женские стрижки лето 2021 Фото Видео

Реклама
09:38

Теплых дней будет мало: синоптик уточнила прогноз погоды на июль

08:35

Коронавирус в Украине 2 июля: за сутки поставили 696 новых диагнозов

08:17

Врачи рассказали, какое молоко более полезное для здоровья Видео

08:17

"Сексистский заповедник совка": Сеть шокировал "парад на шпильках" ко Дню Независимости

08:16

Компенсация Украине и удар России с Китаем: в Германии сделали заявление о запуске СП-2 Видео

08:00

Дистанционка с развитием и мотивацией: в чем преимущество проекта Smart Kids в Оптиме новости компании

07:35

Почему Москва остается в плену своих собственных ошибок мнение

07:20

Сожгли двигатели: военный США раскрыл детали погони за британским эсминцем в Черном море Видео

07:03

Гороскоп на июль для всех знаков от Влада Росса: благословенный период у Рыб и Телец на грани провала

06:43

Путин проболтался о планах захвата Украины мнение

06:41

На Одесчине в колодец с мусором упали отец и его 9-летний сын: оба погибли

05:20

Tayanna без лифчика похвасталась ровным бронзовым загаром по всему телу

04:49

Названы продукты, которые помогут избавиться от головной боли без лекарств

04:21

"Мисс Беларусь" для Лукашенко: эксперт раскрыла тайны скандального конкурса Видео

03:50

Ученые раскрыли секрет того, как люди умирают от разбитого сердца Видео

Реклама
03:10

Климатолог назвала причины аномальной жары в Украине Видео

02:24

В Украине заработал рынок земли: сколько будет стоить гектар Видео

02:01

Обстрел эсминца: дипломат назвала главную цель Британии с проходом у берегов Крыма Видео

01:36

Экс-ВИА Гра показала себя во всей красе в супер мини-бикини

01:01

Лучшие способы снизить уровень холестерина и сколько времени на это потребуется Видео

00:19

Гороскоп на сегодня 2 июля 2021 всех знаков Зодиака: тайный сон, атака неудач, сильное разочарование Видео

01 июля, четверг
23:53

Названы три продукта, которые нужно есть холодными для улучшения работы кишечника Видео

23:31

Может ли анализ крови диагностировать рак: врачи дали ответ Видео

23:21

Зинченко после игры со Швецией довел беременную жену до слез Видео

23:20

Ученые рассказали, какая простейшая привычка сделает вас счастливее Видео

22:56

В Украине начнут комбинировать прививки двумя вакцинами от COVID-19 Видео

22:48

Выяснилось, какая комбинация вакцин "спасает" от дельта-штамма COVID-19 Видео

22:21

Что нельзя давать в долг: 6 привычных, но опасных вещей Видео

22:03

Украинцы стремительно теряют свои сбережения: на что тратят деньги

22:03

Гипертония: этот горячий напиток значительно снижает высокое давление Видео

21:54

Еще одна популярная страна Европы открыла границы для украинцев: новые правила въезда Видео

21:18

В Киеве навсегда исчезли кондукторы: как теперь оплатить проезд

21:16

Почему не следует наносить SPF руками: врачи дали ответ Видео

21:09

Зажадничали путевки: на Киевщине вместо детей-льготников на море поехали дети чиновников Видео

21:08

Названы 10 привычек несчастливых людей, которые точно есть у вас Видео

Реклама
20:39

Евро-2020: Малиновский назвал преимущество сборной Украины над Англией

20:35

Цены на парковку в столице взлетели в три раза Видео

20:25

Геймерам отдают бесплатно необычную головоломку от лауреата премии BAFTA Видео

20:17

Пенсия в Украине выросла не для всех: что ждет украинских пенсионеров Видео

20:14

"За издание не платила": Мендель написала книгу о работе с Зеленским Видео

20:14

Счастливые и судьбоносные события: что обещает Рыбам гороскоп на июль-2021

19:51

Заживо и через суд: полтавчанка "похоронила" своего мужа Видео

19:49

Рассекретили сюжет и начало съемок сериала Чужой по мотивам вселенной фильмов

19:33

В Киеве взлетят цены на такси: появились новые тарифы Uber Видео

19:24

В ВОЗ припугнули опасным последствием проведения Евро-2020 Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять