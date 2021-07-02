Серия убийств в разрушенном доме: всплыли новые детали умерщвления 8-летнего мальчика в Покрове

Всплыли новые детали умерщвления 8-летнего мальчика в Покрове / ТСН

В Покрове (Днепропетровская область), где недавно нашли мертвым 8-летнего мальчика Ибрагима-оглы, продолжают всплывать подробности жуткого преступления. Как сообщает портал ТСН, местные жители говорят, что семья ребенка и раньше сталкивались с убийством: родного брата Зинаиды — матери мальчика — восемь лет назад нашли зарезанным в том же месте, где обнаружили труп Ибрагима.

Еще одно мумифицированное тело со связанными руками и ногами обнаружили там же около полутора лет назад.

"Преступление произошло в заброшенном магазине. Он постепенно разрушается. Люди частично разбили стены и вывезли кирпич, побили стекла. Помещение жгли внутри. Место глухое, там даже редко кто из местных выгуливает собак. В 30 метрах от магазина есть гаражи. В этом районе когда-то было убийство", — рассказывает местная жительница Ирина Мануйленко.

Убийство, о котором говорит женщина, произошло в районе девятиэтажного дома, расположенного недалеко от старого заброшенного магазина. Об этом говорит близкая знакомая семьи погибшего Ибрагима Оксана.

"Это было ранней весной, в марте. Арсену тогда было 23 года. Труп лежал на балконе где три дня. Затем якобы убийцы его сбросили в канализационный колодец. Не знаю, сколько он там пролежал. Тогда еще было общее городское отопление. Нашли его, когда начали проверять коллекторы", — вспоминает женщина

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По ее словам, убили парня ровесники. Впоследствии их нашли и посадили в тюрьму. Инкриминировали им не только убийство, но и глумление над трупом.

Местные жители также говорят, что полтора года назад в этом же районе нашли еще один труп — связанную по рукам и ногам женщину. На вид ей было около 45—60 лет. И она якобы раньше любила выпивать с семьей Ибрагима.

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Напомним, ранее сообщалось, что в середине июня 8-летнего Ибрагима-оглы убил в городе Покров Днепропетровской области ухажер его матери.

Женщина отказала ухажеру в сексе.

Мужчина не справился с эмоциями, вышел на улицу, заманил в заброшенный дом Ибрагима и задушил его голыми руками — так он хотел отомстить любимой. Чтобы избежать уголовного наказания, преступник сбросил тело ребенка в канализационный коллектор и присыпал мусором.