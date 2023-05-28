"Шахед" найдет дорогу к производителю": в ОП намекнули на ответку за атаки на Киев

Тегеран сознательно снабжает РФ оружием для атак по гражданским городам, напомнил Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прокомментировал удар иранских дронов по Киеву / УНИАН/Wikipedia

Сегодняшний Иран олицетворяет террористический режим, представляющий угрозу для Европы и Ближнего Востока, а также является союзником РФ в войне против Украины, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Тегеран стал ключевым союзником Москвы в этой войне, сознательно снабжая ее оружием для атак по гражданским городам. Сегодняшняя ночная атака на Киев более полусотни "Шахедов" – в День города – очередное красноречивое подтверждение этой истины. Говоря на юридическом языке: Иран делает это с прямым умыслом и осознавая последствия своих действий. А последствия обязательно будут", — написал Подоляк в Twitter.

По его словам, именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о введении санкций в отношении Ирана на 50 лет.

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"Украина и дальше будет продолжать называть вещи своими именами. Официальному Тегерану сегодня хочу напомнить базовые законы бытия, в частности закон бумеранга. Пусть вас не смущает иллюзия географической удаленности или ложное понимание приоритетов Украины сегодня. Выпущенный однажды "Шахед" обязательно найдет путь к своему производителю", — добавил Подоляк.

Михаил Подоляк прокомментировал удар иранских дронов по Киеву / Скриншот

Напомним, Зеленский внес 27 мая на рассмотрение Верховной Рады законопроект №9333 "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран".

Согласно законопроекту, санкции к Ирану предлагается применить на 50 лет. В ограничительные меры входят полный запрет торговых операций с Ираном, остановка транзита ресурсов, полетов и перевозок Ираном по территории Украины, а также предотвращение вывода капиталов резидентами Ирана за границы Украины. Кроме этого, предлагается запретить передачу резидентам Ирана технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности и запретить осуществлять в Иран инвестиции.

В ночь на 28 мая в Киеве гремели взрывы - российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе.

Атака осуществлялась в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов.

В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

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