Германия будет трансформировать украинские угольные шахты

Ангела Меркель пообещала помощь во внедрении инноваций на украинских шахтах / Reuters

Германия примет участие в пилотном проекте по трансформации украинских угольных шахт для реализации преобразований в отрасли.

Как сообщается на правительственном портале, накануне по данному вопросу состоялись переговоры премьер-министра Дениса Шмыгаля с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Отмечается, что встреча была виртуальной, и стороны обсудили вопросы трансформации угольных регионов. В частности, коснулись вопроса помощи в воплощении пилотного проекта на одной из украинских шахт. Меркель отметила, что Германия готова принять участие и оказать всю необходимую помощь.

Читайте такжеБесстрашная Меркель без маски купила в супермаркете 4 бутылки вина - фотоТакже на переговорах Шмыгаль и Меркель обсудили экономическую ситуацию и преодоления последствий пандемии коронавируса. Глава правительства напомнил, что с 2014 года Германия предоставила Украине 1,4 млрд евро, из которых 150 млн направят украинским больницам и на поддержку бизнеса.

"Поддержка малого бизнеса - это может быть еще одно направление, куда будут направлены средства. Например, на возмещение банковских процентов по кредитам, взятым малым бизнесом, или на развитие определенных отраслей, пострадавших в результате коронавируса", - подчеркнул Шмыгаль.

Как ранее сообщалось, Шмыгаль заявил, что несмотря на сильнейший экономический кризис во всем мире из-за пандемии коронавируса, Украина преодолела опасность дефолта. При этом экономический рост все же замедлится на 4,8%.

Напомним, шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд заявил, что вспышка коронавируса Covid-19 спровоцировала мировой финансовый кризис. Однако он отразится на Украине гораздо меньше, чем на других странах.