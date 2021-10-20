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"Шанс на новую жизнь": подростка, которому впервые в Украине пересадили сердце, выписали домой

20 октября 2021, 14:55

Донором для мальчика стал 54-летний мужчина, который скончался от инсульта.

Максим Давыдюк
Подростка уже выписали из больницы домой / instagram.com/iitsmaxx_xx

Во Львове 23 сентября хирурги сделали уникальную операцию – пересадку сердца 13-летнему мальчику. Сейчас Максим чувствует себя прекрасно; говорит операция дала ему новую жизнь и возможности. Его уже выписали из больницы.

Трансплантацию сердца 13-летнему мальчику выполнили во Львовской больнице скорой медицинской помощи. Донором стал 54-летний мужчина который скончался от инсульта. Такой случай совместимости – один на миллион.

"Сегодня очень замечательный день не только для нас, но, я думаю, для всей страны. Первая детская трансплантация сердца. Она была 4 недели назад. Максим уже сегодня (18 октября – Главред) едет домой в добром здравии и хорошем настроении" – говорит директор Института сердца Борис Тодуров, который и проводил ему операцию.

Тодуров добавил, что Максим стал его коллегой – блогером. На его страницу в инстаграме за 4 недели подписались более 6 тысяч человек. В своем блоге, парень делится новостями о том, как проходит его реабилитация. В будущем он будет рассказывать, каково это – жить с донорским сердцем.

"Пожалуй, это самый уникальный хирургический случай за последний год. И на следующей неделе я расскажу о девочке, которая еще на год младше Максима, и уже тоже находится в хорошем состоянии", – добавил Тодуров.

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Врач отметил, что Максиму до весны нужно избегать контактов с чужими людьми, тем более во время пандемии коронавируса. Мама мальчика поблагодарила врача за спасение ее сына.

"Спасибо вам, доктор, за вашу работу. За то, что у Украины есть такие медики, которые могут сохранить жизнь", – отметила женщина.

Тодуров отметил, что во время трансплантации работала целая команда специалистов – трансплантологи, хирурги, анестезиологи, кардиологи. По словам врача, все они очень постарались, поэтому с Максимом все должно быть хорошо. Ранее на своей странице в инстаграме мальчик поделился видео того, как медики учили его правильно дышать.

Ранее сообщалось, что в Киеве успешно пересадили сердце 12-летней девочке со сложной патологией. Это был ее единственный шанс. Живое сердце донора 28 сентября в столицу удалось оперативно доставить менее чем за час.

Донором стал 38-летний винничанин. Медики не смогли спасти его жизнь из-за сложной черепно-мозговой травмы. Врачи констатировали смерть головного мозга, а родные дали разрешение на забор его органов.

viber
новости Львова сердце донорство пересадка органов
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