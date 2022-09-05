УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Шесть Чернобылей и наибольшая опасность в Европе": Зеленский заявил, что РФ уже использует ядерное оружие

5 сентября 2022, 12:31

Запорожская АЭС является ядерным оружием. Путинские военные ее оккупировали. Следовательно, они используют ядерное оружие, заявил президент Украины.

Владимир Зеленский, ЗАЭС
Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на ЗАЭС / Фото УНИАН, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль уже использует ядерное оружие против Украины. По словам главы государства, оккупанты заняли крупнейшую атомную станцию Европы - Запорожскую АЭС - и используют ее для шантажа.

На территории ЗАЭС не должно быть ни военных, ни военной техники, а рабочие атомной станции не должны быть окружены людьми с огнестрельным оружием, сказал Зеленский в интервью ABC News.

Президент Украины подчеркнул, что у Запорожской АЭС шесть блоков и по своим большим размерам она равна шести ЧАЭС.

"Это означает шесть Чернобылей. Это означает наибольшую опасность в Европе. Они ее оккупировали. Следовательно, это означает, что они используют ядерное оружие. Станция является ядерным оружием", – сказал глава государства.

При этом президент Украины подчеркнул, что не будет рассматривать вариант контролируемого закрытия станции. Поскольку она обеспечивает энергией два региона Украины.

"Я знаю, что россияне хотели бы, чтобы реакторы были отключены от украинской сети и подключены к российской. Нет, мы не согласны с этим", – сказал Зеленский.

Ситуация на Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС еще пять месяцев назад. Они открыто признают, что заминировали все важные объекты на станции и будут использовать АЭС для ядерного шантажа.

30 августа в Украине прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Планировалось, что на Запорожской АЭС эксперты будут выполнять задачи по физической защите, ядерной безопасности и следить за тем, чтобы ядерные материалы не были распространены.

В американском Институте исследования войны (ISW) заявляли, что российские оккупанты будут мешать членам миссии МАГАТЭ провести инспекцию и выявить все нарушения на ЗАЭС. Они будут использовать тактику Ирана. Оккупанты пытают украинских сотрудников Запорожской АЭС, чтобы они не рассказали членам миссии о нарушениях на станции.

Эксперты не ошиблись, ведь после прибытия миссии на территорию ЗАЭС оккупанты не дали нормально провести инспекцию. Эксперты передвигались по ЗАЭС и общались с сотрудниками только в присутствии российских военных и сотрудников "Росатома".

Оккупанты провели экспертам "экскурсию" лишь по своему маршруту и убеждали, что на станции якобы находятся лишь войска радиологической, химической и биологической защиты.

Эксперт по вопросам энергетики и член Украинского ядерного общества Ольга Кошарная считает, что Запорожская АЭС нужна РФ целой. По ее словам, Россия хочет переключить на Крым и Каховскую ГЭС, и Запорожскую АЭС. Им нужно успеть до отопительного сезона.

Другие новости:

война в Украине ядерное оружие Владимир Зеленский Запорожская АЭС война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:00

Гороскоп на завтра, 6 сентября 2022: Львам – испытания, Весам – судьбоносное известие, Водолеям – враги

12:43

"Я вернулся защищать свою страну": украинский повар бросил карьеру в Катаре и вступил в ряды ВСУВидео

12:43

Сегодня Лиз Трасс может стать лидером консерваторов и новым премьером Британии - ReutersВидео

12:33

"Унитазные зубы": в сети поглумились над Симоньян, а та принялась доказывать, что "все свое"

12:31

"Шесть Чернобылей и наибольшая опасность в Европе": Зеленский заявил, что РФ уже использует ядерное оружиеВидео

Реклама
12:10

Усекновение главы Иоанна Крестителя: дата, традиции и запреты дня

11:53

Коллаборанта Стремоусова приглашают в Николаев: ранее он грозился захватить город

11:43

Подкормка может убить нежный цветок: когда орхидею нельзя поливать чесночной водойВидео

11:42

Дмитрий Гордон показал животных-двойников Соловьева и Скабеевой: "Такое оскорбительное сравнение"

11:19

Переговоры Украины и России: у Зеленского ответили на "хотелки" КремляВидео

11:15

"Маршрут не знал даже машинист": стало известно, как именно проходила эвакуация Кабмина 24 февраляВидео

11:04

Звезду Сватов "похоронили" живьем на окраине Москвы

10:52

С днем рождения дочери – поздравления от всего сердца, милые картинки и открытки

10:38

Путин и Пугачева "не раз встречались": Песков рассказал об отношениях диктатора и Примадонны РФ

10:38

Оккупанты на Донбассе наступают на двух направлениях: в разведке Британии назвали главную цель РФВидео

10:32

"Поигрались в независимость и хватит": Стремоусову и компании жить осталось недолго - СнегиревВидео

10:04

Пропагандисты РФ отправляют "предательницу" Пугачеву на Донбасс

09:59

Байден 23 февраля попрощался со всей Украиной: "говорил с Кулебой, как с онкобольным ребенком"Видео

09:55

"Одним махом присоединить Грузию и Армению": Путин решил открыть второй фронт - СМИВидео

09:31

ВСУ уничтожили подразделения "ДНР": спецназовцы Кадырова позорно сбежали с поля боя

Реклама
09:19

ВСУ разбили базу оккупантов под Мелитополем: оккупанты "слили" координаты "девушкам" в соцсетяхВидео

09:11

Рамштайн-5: что надо держать на краешке сознаниямнение

09:10

Супруги-участники популярного ТВ-шоу из Мелитополя начали работать на оккупантов: подробности скандалаВидео

08:53

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2022: Львам – опасность, Девам – деньги, Козерогам – непростой разговорВидео

08:36

"Путин - бисексуал": астролог рассказал, с кем диктатор проведет последние годы своей жизниВидео

08:30

Почему нельзя снимать обручальное кольцо: тайные символы и народные поверьяВидео

08:22

Грозит онкология и сокращение жизни: эксперт объяснил, как война разрушает здоровье украинцев

07:33

В Украине ликвидирован многодетный оккупант из Татарстана

06:58

Минус сто оккупантов и гора уничтоженной техники РФ: ВСУ за сутки покрошили захватчиков на ЮгеВидео

06:39

США должны быть готовы к прекращению существования России в ее нынешнем виде - ХоджесВидео

06:37

О Булгакове и его музее: это как памятник Ленину - просто так его не сбросишьмнение

06:00

Беглым российским гауляйтерам осталось жить несколько месяцев - Снегирев

05:47

Топ-3 знака, которым повезет в любви: астролог спрогнозировал, кого ждет счастье в сентябре-2022Видео

05:20

Украину заморозит до -3°: синоптик предупредил об атаке арктического холодаВидео

04:44

Путин дал новую команду по захвату Донецкой области, но планы обречены на провал – экспертВидео

03:20

Восхитительно простое королевское варенье на зиму за 5 минут: быстрый рецептВидео

02:40

"С бодуна": Волочкова разделась до трусов на российском "курорте"

02:10

Украину атакует холодный циклон и мороз: синоптики обрадовали "зимней" погодойВидео

02:07

Выглядит потерянным: в Сети появились свежие фото страдающего афазией Брюса Уиллиса

01:35

Зачем класть мыло в обувь после прогулки: секрет, о котором мало кто знает

Реклама
00:51

Приметы на 5 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы в жизнь впустить богатствоВидео

04 сентября, воскресенье
23:55

Ситуация на Донбассе может обостриться в ближайшие недели – ЖдановВидео

23:18

ВСУ прорвали оборону РФ: оккупанты истерят из-за катастрофы на ХерсонщинеВидео

23:16

"Это не Диснейленд": Зеленский требует визовые санкции для всех россиянВидео

22:48

Комбриг ранен, начальник артиллерии погиб: ВСУ уничтожили командный пункт бригады РФВидео

22:36

На похоронах Михаила Горбачева Алла Пугачева долго шепталась с усопшим и грозила ему пальцем

22:34

Зеленский объявил об освобождении от оккупантов трех населенных пунктовВидео

22:25

Как привлечь деньги: простой тест по картинке, который расскажет финансовый прогноз на будущееВидео

22:23

"Но я вам ничего не говорил": Слава Демин "сдал с потрохами" личную жизнь Леси Никитюк

22:02

Взяли пленных и трофеи: детали освобождения Высокополья спецназом ВСУВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две недели
Праздники
Маковея 2022День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять