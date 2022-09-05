"Шесть Чернобылей и наибольшая опасность в Европе": Зеленский заявил, что РФ уже использует ядерное оружие

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на ЗАЭС / Фото УНИАН, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль уже использует ядерное оружие против Украины. По словам главы государства, оккупанты заняли крупнейшую атомную станцию Европы - Запорожскую АЭС - и используют ее для шантажа.

На территории ЗАЭС не должно быть ни военных, ни военной техники, а рабочие атомной станции не должны быть окружены людьми с огнестрельным оружием, сказал Зеленский в интервью ABC News.

Президент Украины подчеркнул, что у Запорожской АЭС шесть блоков и по своим большим размерам она равна шести ЧАЭС.

"Это означает шесть Чернобылей. Это означает наибольшую опасность в Европе. Они ее оккупировали. Следовательно, это означает, что они используют ядерное оружие. Станция является ядерным оружием", – сказал глава государства.

При этом президент Украины подчеркнул, что не будет рассматривать вариант контролируемого закрытия станции. Поскольку она обеспечивает энергией два региона Украины.

"Я знаю, что россияне хотели бы, чтобы реакторы были отключены от украинской сети и подключены к российской. Нет, мы не согласны с этим", – сказал Зеленский.

Ситуация на Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС еще пять месяцев назад. Они открыто признают, что заминировали все важные объекты на станции и будут использовать АЭС для ядерного шантажа.

30 августа в Украине прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Планировалось, что на Запорожской АЭС эксперты будут выполнять задачи по физической защите, ядерной безопасности и следить за тем, чтобы ядерные материалы не были распространены.

В американском Институте исследования войны (ISW) заявляли, что российские оккупанты будут мешать членам миссии МАГАТЭ провести инспекцию и выявить все нарушения на ЗАЭС. Они будут использовать тактику Ирана. Оккупанты пытают украинских сотрудников Запорожской АЭС, чтобы они не рассказали членам миссии о нарушениях на станции.

Эксперты не ошиблись, ведь после прибытия миссии на территорию ЗАЭС оккупанты не дали нормально провести инспекцию. Эксперты передвигались по ЗАЭС и общались с сотрудниками только в присутствии российских военных и сотрудников "Росатома".

Оккупанты провели экспертам "экскурсию" лишь по своему маршруту и убеждали, что на станции якобы находятся лишь войска радиологической, химической и биологической защиты.

Эксперт по вопросам энергетики и член Украинского ядерного общества Ольга Кошарная считает, что Запорожская АЭС нужна РФ целой. По ее словам, Россия хочет переключить на Крым и Каховскую ГЭС, и Запорожскую АЭС. Им нужно успеть до отопительного сезона.

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