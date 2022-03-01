"Шоу и постановка": военный эксперт объяснил, зачем России были нужны переговоры на реке Припять

Олег Жданов / Фото Униан

Переговоры России и Украины на реке Припять, первый раунд которых состоялся 28 февраля, нужны хозяину Кремля Владимиру Путину для того, чтобы выиграть время.

У президента страны-агрессора закончился резерв войск, поэтому теперь нужно найти новые силы. Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов, пишет Obozrevatel.

По его словам, эти переговоры - это все шоу и постановка. Это не тот уровень делегаций, который принимает какие-то решения. Они должны были обменяться бумажками и разъехаться.

"Россия тянет время. Им нужна оперативная пауза, чтобы перегруппировать войска и ввести в Украину резервы. Они ведь исчерпали наступательный потенциал.

Реклама

Поэтому Россия и согласилась на переговоры, поэтому сегодня и сидели полдня – три раунда и все остальное. Сразу было понятно, что, кроме обмена мнениями, ничего не будет", - сказал эксперт.

Жданов считает, что пока Путин будет собирать новую армию, украинцам придется воевать с войсками Беларуси, которые приведены в полное движение, разосланы повестки, началась мобилизация.

"Скорее всего, Беларусь будет заполнять оперативную паузу для РФ, чтобы мы сражались с Беларусью, пока Путин собирает новую армию", - считает военный эксперт.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени понадобится Путину, Жданов ответил так: "Все будет зависеть от того, насколько быстро Росгвардия отловит полмиллиона человек".

Как сообщал Главред, 28 февраля состоялся первый раунд переговоров украинской и российской делегаций. В ближайшие дни состоится следующая встреча, она пройдет на польско-белорусской границе.

Президент Владимир Зеленский оценил результаты переговоров делегаций Украины и РФ на границе с Беларусью. По его словам, после возвращения украинской делегации будут выработаны шаги для подготовки второго этапа переговоров.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на то, что предварительный результат не является тем, который хотела бы получить Украина.