Штраф за игнор маски: эксперт рассказал о проблемах с новым законом

Будет непросто составлять протоколы на граждан, которые откажутся показывать свои документы, говорит адвокат.
В Украине с 21 ноября начнут штрафовать за отсутствие защитных масок или неправильное их ношение в общественных местах.
Как пишет Strana, с новациями властей могут возникнуть проблемы.
Во-первых, непонятно, как доказать, что человек был без маски или носил ее "неправильно":
- нарушителя будут фотографировать или снимать на видео? (закон не дает разъяснений);
- критерии установления нарушения в законопроекте не прописаны;
- фото с частного телефона суд может и не принять в качестве доказательства.
Во-вторых, закон не содержит исключений для ресторанов: сейчас, по нормам Минздрава, сидеть за столиком и принимать пищу можно без маски. Однако в документе, который вступает в силу, подобных исключений не прописано: в любом публичном месте нужно быть в маске.
В-третьих, непонятно, как полиция, а уж тем более Госпотребслужба будет идентифицировать, кого она штрафует.
По словам адвоката Ростислава Кравца, будет непросто составлять протоколы на граждан, которые откажутся показывать свои документы.
Читайте также"Предупреждать не будем": в полиции рассказали о наказании за игнор масок"Больше трех часов их задерживать не имеют права. Что будет с гражданами, которые откажутся показывать свой паспорт? Им должны либо предъявить обвинение и предоставить бесплатного защитника или отпустить", – сказал он.
Закон, который начнет работать с 21 ноября, бизнесменов не касается. Но планы штрафовать и предприятия существуют: за несоблюдение масочного режима их клиентами, добавляет издание.
Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.