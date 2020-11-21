Штраф за игнор маски: эксперт рассказал о проблемах с новым законом

Полиция проконтролирует соблюдение карантина / УНИАН

В Украине с 21 ноября начнут штрафовать за отсутствие защитных масок или неправильное их ношение в общественных местах.

Как пишет Strana, с новациями властей могут возникнуть проблемы.

Во-первых, непонятно, как доказать, что человек был без маски или носил ее "неправильно":

нарушителя будут фотографировать или снимать на видео? (закон не дает разъяснений);

критерии установления нарушения в законопроекте не прописаны;

фото с частного телефона суд может и не принять в качестве доказательства.

Во-вторых, закон не содержит исключений для ресторанов: сейчас, по нормам Минздрава, сидеть за столиком и принимать пищу можно без маски. Однако в документе, который вступает в силу, подобных исключений не прописано: в любом публичном месте нужно быть в маске.

В-третьих, непонятно, как полиция, а уж тем более Госпотребслужба будет идентифицировать, кого она штрафует.

По словам адвоката Ростислава Кравца, будет непросто составлять протоколы на граждан, которые откажутся показывать свои документы.

Читайте также"Предупреждать не будем": в полиции рассказали о наказании за игнор масок"Больше трех часов их задерживать не имеют права. Что будет с гражданами, которые откажутся показывать свой паспорт? Им должны либо предъявить обвинение и предоставить бесплатного защитника или отпустить", – сказал он.

Закон, который начнет работать с 21 ноября, бизнесменов не касается. Но планы штрафовать и предприятия существуют: за несоблюдение масочного режима их клиентами, добавляет издание.

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