Штурм захлебнулся: ВСУ отразили атаки на Донбассе, рашисты отступили с потерями

РФ продолжает наступательные действия на востоке Украины и обстрел позиций украинских войск.
Российские оккупанты продолжают наступательные действия на востоке Украины и обстрел позиций украинских войск и сел на Северском, Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях.
Об этом идет речь в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18.00 18 мая, опубликованной на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Отмечается, что на Славянском направлении оккупанты безуспешно вели боевые действия при поддержке артиллерии в районе Довгенького.
Кроме того, на Северодонецком направлении безуспешно вел штурмовые действия в районе с.Нижнее.
При этом на Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе с.Катериновка.
Вместе с тем на Авдеевском направлении неудачей закончились боевые действия врага в районе сел Новобахмутовка и Веселое. Также на Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе с.Новоселовка, а на Кураховском направлении - в районе с.Победа, в обоих случаях также безуспешно.
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Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Дементиевка в Харьковской области.
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