Швырнул урну для мусора и ударил: в Одессе неадекват жестоко избил девушку

Девушку избили в Одессе прямо на улице / ua.depositphotos.com

В Одессе произошел конфликт между молодым человеком и девушкой. Свидетелями разборок стали прохожие на улице.

В ходе выяснения отношений разъярённый мужчина бросил тяжелую урну с мусором в девушку, а затем, вероятно, избил ее. Соотвествующее видео очевидцев с места событий опубликовано в Telegram-канале XYDESSA.

На кадрах можно видеть, что после удара урной девушка бросается на обидчика, а минуту спустя лежит на земле. Можно предположить, что она пострадала в результате избиения.

Отметим, что нападавшего прогнали прохожие. Причины конфликта неизвестны. Пострадавшая самостоятельно встала и потребовала у очевидцев прекратить съемку.

Напомним, в Одессе полиция разыскивает мужчину, который напал на девушку на глазах у прохожих. При себе он имел палку с петлей, вроде кнута, которой и пытался ее задушить.

Пострадавшая в итоге не захотела вызывать полицию и просто ушла. Мужчина в свою очередь заявил, что это была его дочь, но так и не смог объяснить причины поступка.