Отбили прохожие: неадекват душил девушку удавкой посреди улицы в Одессе

Мужчина заявил, что это его дочь / скриншот с видео

В Одессе полиция разыскивает мужчину, который напал на девушку на глазах у прохожих. При себе он имел палку с петлей, вроде кнута, которой и пытался ее задушить

Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не двое мужчин, которые шли мимо - именно они пытались остановить нападающего, пишет " ТСН ".

В конце концов им удалось отбить девушку у нападавшего. Пострадавшая в итоге не захотела вызывать полицию и просто ушла. Мужчина в свою очередь заявил, что это была его дочь, но так и не смог объяснить причины поступка.

После огласки в Сети правоохранители пытаются установить личность нападавшего и потерпевшего.

Как сообщал Главред, в городе Никополь Днепропетровской области задушили 15-летнюю девушку. Тело Анастасии Карнаух нашли на пустыре 19 июня. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в убийстве - им оказался 15-летний подросток.

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