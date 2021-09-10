Отбили прохожие: неадекват душил девушку удавкой посреди улицы в Одессе

Вопиющий инцидент произошел посреди бела дня, а спастись девушке удалось лишь благодаря прохожим.
В Одессе полиция разыскивает мужчину, который напал на девушку на глазах у прохожих. При себе он имел палку с петлей, вроде кнута, которой и пытался ее задушить
Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не двое мужчин, которые шли мимо - именно они пытались остановить нападающего, пишет "ТСН".
В конце концов им удалось отбить девушку у нападавшего. Пострадавшая в итоге не захотела вызывать полицию и просто ушла. Мужчина в свою очередь заявил, что это была его дочь, но так и не смог объяснить причины поступка.
После огласки в Сети правоохранители пытаются установить личность нападавшего и потерпевшего.
Как сообщал Главред, в городе Никополь Днепропетровской области задушили 15-летнюю девушку. Тело Анастасии Карнаух нашли на пустыре 19 июня. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в убийстве - им оказался 15-летний подросток.
Также мы писали, что в Харькове 37-летний местный житель пытался задушить 10-летнюю девочку, перепутав ее с сестрой. Две подружки ждали у подъезда, когда родители их пустят домой. К одной из них подбежал злоумышленник, схватил за шею и начал душить.