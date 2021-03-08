Синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на неделю

Согласно прогнозу известного украинского синоптика Натальи Диденко, с 8 до 14 марта 2021 года в Украине погода будет ничуть не весенней - а совсем наоборот.
Неделя в Украине (с 8 до 14 марта нынешнего года) начнется морозами до минус 10 градусов и снегопадом. Такой прогноз опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook известный украинский синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозам, во вторник, 9 марта, в центральных областях Украины повсеместно будет сухая погода и местами солнечная, но очень холодная. Ночью ‒ температура упадет до -5…-8 градусов, днем около нуля.
На Западной Украине осадков не предвидится. Ночью: от-4…-7 градусов, днем: -2…+2 градуса.
Ни снега, ни дождя завтра в северных регионах Украины также не предвидится. Ночью 9 марта ожидается: -5…-10 градусов, днем около нуля, в Сумской и Черниговской областях: -2…-4 градуса.
9 марта на юге Украины также без осадков. Ночью: -1…-4 градуса, днем: +4…+7 градусов.
На востоке Украины, по прогнозу Диденко, завтра без осадков, лишь ночью местами небольшой снег. Ночью: -5…-10 градусов, днем: -3… +2 градуса.
9 марта в Киеве ожидается холодная погода с ночной температурой воздуха -5…-7 градусов, днем около нуля. Ветер северо-западный и умеренный.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Синоптики озвучили прогноз погоды на весну. Весенний сезон будет теплым с умеренными осадками.
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