Синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на неделю / УНИАН

Неделя в Украине (с 8 до 14 марта нынешнего года) начнется морозами до минус 10 градусов и снегопадом. Такой прогноз опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook известный украинский синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, во вторник, 9 марта, в центральных областях Украины повсеместно будет сухая погода и местами солнечная, но очень холодная. Ночью ‒ температура упадет до -5…-8 градусов, днем около нуля.

На Западной Украине осадков не предвидится. Ночью: от-4…-7 градусов, днем: -2…+2 градуса.

Ни снега, ни дождя завтра в северных регионах Украины также не предвидится. Ночью 9 марта ожидается: -5…-10 градусов, днем около нуля, в Сумской и Черниговской областях: -2…-4 градуса.

9 марта на юге Украины также без осадков. Ночью: -1…-4 градуса, днем: +4…+7 градусов.

На востоке Украины, по прогнозу Диденко, завтра без осадков, лишь ночью местами небольшой снег. Ночью: -5…-10 градусов, днем: -3… +2 градуса.

9 марта в Киеве ожидается холодная погода с ночной температурой воздуха -5…-7 градусов, днем около нуля. Ветер северо-западный и умеренный.

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