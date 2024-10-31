Ситуация тяжелая: россияне хотят создать ударный кулак на Покровском направлении

За текущие сутки зафиксировано 28 вражеских штурмов на этом участке фронта.

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Бои на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Главное из заявления офицера:

Ситуация в Покровске контролируется властями

Людей ежедневно призывают эвакуироваться из города

РФ использует пехотные группы, которые затем накапливает в ударный кулак

Ситуация в Покровске тяжелая, но контролируемая украинской властью. Об этом сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире FREEДОМ.

По его словам, власти делают все возможное для того, чтобы эвакуировать людей.

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"Ситуация в городе тяжелая, напряженная, но контролируемая властью Украины. Администрация работает максимально напряженно, выполняя все функции как власти, так и гуманитарной миссии. И для нас, скажем так, для военных, для тех, кто участвует в обороне города и вообще в обороне, дороги все открыты всегда. В городе остаются люди... Власти делают все возможное для того, чтобы все-таки эвакуировать людей, предлагают ежедневно, и волонтеры", - сказал он.

Офицер добавил, что за текущие сутки зафиксировано 28 вражеских штурмов на этом участке фронта, в отдельных местах бои продолжаются.

Он также подчеркнул, что тактика врага не меняется.

"Также обстрелы, также дроны и также пехотные группы в небольших количествах, которые затем накапливаются и пытаются сделать из них такой ударный кулак и развивать наступление", - подчеркнул Цехоцкий.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Цехоцкий? Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что в Донецкой области продолжаются тяжелые бои уже 2 года, там большие разрушения и максимальное скопление вражеских сил, при этом обстановка сложилась сложная, и она угрожает обороне.

Командир роты охраны 5 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Евгений Мартынец сообщил, что армия страны-агрессора России "просачивается" малыми группами - по 1-2 человека, в направлении города Часов Яр в Донецкой области.

Кроме того, в DeepState сообщали, что российские оккупанты зашли в село Богоявленка и в город Селидово в Донецкой области. Они уже начали развешивать свои флаги.

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