Скандал в полиции Кривого Рога: почти целый отдел "погорел" на миллионных взятках

Полицейские погорели на взятках / УНИАН

В Днепропетровской области разгорелся масштабный скандал с полицейскими. Почти целый отдел полиции в Кривом Роге был пойман на взяточничестве. Только за время досудебного расследования копы собрали 3 млн грн.

Речь идет об 11 полицейских во главе с начальником райотдела патрульной полиции. Копы собирали ежемесячную дань с фермеров, предпринимателей и сотрудников железной дороги. Не гнушались взятками от черных лесорубов и пьяных водителей, говориться в сюжете ТСН.

Как выяснилось, к коррупционной схеме привлекли коллегу – 25-летнего следователя полиции. В целях безопасности взятки просили переводить на карточки посредников, суммы называли завуалированно. В местных Telegram-каналах появилась информация, что речь идет якобы о 100 эпизодах и взятках на общую сумму в 3 млн. гривен.

Трое участников преступной схемы – начальник райотдела с подчиненным и следователем полиции – были задержаны прямо в момент получения взятки. Другим объявили подозрение. В случае доказательства вины им грозит 10 лет лишения свободы.

Ранее в Сеть просочилось видео, как запорожские патрульные оригинально вымогали взятку у нарушителя. Патрульные прямо не требовали от мужчины, нарушившего закон, деньги, зато прибегли к литературным ассоциациям.

"Лесю даешь?", – спрашивал один из полицейских, имея в виду купюру в 200 гривен. Сам нарушитель не совсем понял полицейских, на что получил в ответ своеобразный урок по литературе: "Лесю Украинку учил в школе?". Тогда он и догадался, что правоохранители просили взятку.