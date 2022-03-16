Сколько будет длиться война в Украине: военный эксперт назвал сроки

Войска России / Reuters

Полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов в интервью для Главреда рассказал, что ждет Украину в ближайшее время и какие перспективы быстро завершить войну.

Эксперт отмечает, что прогнозы о том, что война закончится через пару недель слишком оптимистичны.

"Впрочем, есть один вариант, при котором все может закончиться через пару недель – если кто-то в бункере ликвидирует Путина. Вот тогда в России будет новая элита, переходное правительство, какой-нибудь временный комитет спасения РФ… Тогда Россия может договориться с нами о том, что она полностью выводит свои войска с нашей территории, причем и с Донбасса, и с Крыма. Такой вариант возможен, но его вероятность – 50/50", - отметил Жданов.

По его словам, Путин понимает ситуацию, потому и прячется в бункере, никого к себе не подпуская.

"К нему попасть можно только через карантин. Охраняет Путина его личная охрана, а это люди, которые специально подобраны по преданности, надежности, сто раз проверенные, которые ходят и приглядывают друг за другом", - говорит эксперт.

По словам Жданова, "освобождение территории Украины – это будет тяжелый ратный труд наших Вооруженных сил".

"Хотя, конечно, российским командирам будет непросто удержать ситуацию в плане бунта солдат. А бунты уже назревают в тех частях, которые потерпели от нас поражение. Пример - разгром под Броварами: один полк противника мы разбили, и второй собирал в кучу остатки первого. Они увидели, во что превратился такой же точно полк на точно таких же танках. Подобные вещи очень деморализуют личный состав", - добавил он.

"Там, где ситуация будет выходить из-под контроля, противник будет просто бросать технику, прыгать в грузовики и стараться выехать с территории Украины, понимая, что их не сегодня-завтра убьют или возьмут в плен. Там, где офицеры ВС РФ смогут удерживать солдат от бунта и бегства, мы будем встречать ожесточенное сопротивление. Они будут понимать, что это их последний бой, что у них ситуация либо пан, либо пропал", - говорит Жданов.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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