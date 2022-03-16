УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Сколько будет длиться война в Украине: военный эксперт назвал сроки

16 марта 2022, 17:09

По словам Жданова, Путин понимает ситуацию, потому и прячется в бункере, никого к себе не подпуская.

войска россии
Войска России / Reuters

Полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов в интервью для Главреда рассказал, что ждет Украину в ближайшее время и какие перспективы быстро завершить войну.

Эксперт отмечает, что прогнозы о том, что война закончится через пару недель слишком оптимистичны.

"Впрочем, есть один вариант, при котором все может закончиться через пару недель – если кто-то в бункере ликвидирует Путина. Вот тогда в России будет новая элита, переходное правительство, какой-нибудь временный комитет спасения РФ… Тогда Россия может договориться с нами о том, что она полностью выводит свои войска с нашей территории, причем и с Донбасса, и с Крыма. Такой вариант возможен, но его вероятность – 50/50", - отметил Жданов.

По его словам, Путин понимает ситуацию, потому и прячется в бункере, никого к себе не подпуская.

"К нему попасть можно только через карантин. Охраняет Путина его личная охрана, а это люди, которые специально подобраны по преданности, надежности, сто раз проверенные, которые ходят и приглядывают друг за другом", - говорит эксперт.

По словам Жданова, "освобождение территории Украины – это будет тяжелый ратный труд наших Вооруженных сил".

"Хотя, конечно, российским командирам будет непросто удержать ситуацию в плане бунта солдат. А бунты уже назревают в тех частях, которые потерпели от нас поражение. Пример - разгром под Броварами: один полк противника мы разбили, и второй собирал в кучу остатки первого. Они увидели, во что превратился такой же точно полк на точно таких же танках. Подобные вещи очень деморализуют личный состав", - добавил он.

"Там, где ситуация будет выходить из-под контроля, противник будет просто бросать технику, прыгать в грузовики и стараться выехать с территории Украины, понимая, что их не сегодня-завтра убьют или возьмут в плен. Там, где офицеры ВС РФ смогут удерживать солдат от бунта и бегства, мы будем встречать ожесточенное сопротивление. Они будут понимать, что это их последний бой, что у них ситуация либо пан, либо пропал", - говорит Жданов.

Читайте такжеКогда закончится война и что остановит Путина – полковник запаса Жданов

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

Читайте также:

viber
война в Украине Олег Жданов война России и Украины
Реклама
Популярне
Когда закончится война в Украине и какое будущее ждет Путина - прогноз астрологаКогда закончится война в Украине и какое будущее ждет Путина - прогноз астролога Горбунов показал будущее России одним фото: "сдохните в аду!"Горбунов показал будущее России одним фото: "сдохните в аду!" Дворцовый переворот в Кремле: экс-депутат Госдумы оценил сценарий ликвидации ПутинаДворцовый переворот в Кремле: экс-депутат Госдумы оценил сценарий ликвидации Путина Почему Россию ждет распад и бойня, как в 1917-мПочему Россию ждет распад и бойня, как в 1917-м Гороскоп на сегодня, 13 марта 2022: Скорпионам – судьбоносный день, Рыбам – серьезные последствияГороскоп на сегодня, 13 марта 2022: Скорпионам – судьбоносный день, Рыбам – серьезные последствия

Последние новости

18:16

Путин облажался, или Почему Кремлю не удастся сэкономить на солдатах в Украине

18:11

"Отписывайтесь": Снежана Егорова жестко оконфузилась из-за публичной любви к ПутинуВидео

17:55

Россияне смягчили свои позиции на переговорах по поводу прекращения огня - Подоляк

17:54

Спрятался между памперсами: мужчина хотел сбежать из Украины в "пакете малыша"Видео

17:46

Украина и РФ обсуждают мирный план: проблема – оккупированные Крым и Донбасс – Financial Times

Реклама
17:09

Сколько будет длиться война в Украине: военный эксперт назвал срокиВидео

17:03

На Харьковщине русские военные расстреляли мужчину и угнали его авто

17:00

Россия не платит компенсации за убитых мобилизованных с ОРДЛО и сжигает тела – разведка

16:35

Идеальные финские лепешки во время войны: простой рецепт за 10 минутВидео

16:31

Взгляд войнымнение

16:04

Зеленский потребовал от США поставить Украине ПВО и предложил создать Союз ответственных государств

15:59

Правила поведения во время войны – это должен знать каждый украинец

15:42

Кадырова на прошлой неделе вообще не было в Украине - СМИ

15:12

Массовые военные преступления России в Украине: Кулеба призвал мир разорвать связи с Москвой

14:59

Практически не покидала горячих точек: в бою с оккупантами погибла мать двенадцати детей

14:38

"Он будет защищать Родину до конца": Елена Зеленская призналась, что боится за мужа

14:22

"Буде жити Україна!": Олег Винник записал кавер на гимн УкраиныВидео

14:07

Жесткие гарантии безопасности и закрытое небо: Украина поставила условия Западу

14:03

За шаг до физической ликвидации, или Что означает признание Путина военным преступникоммнение

13:54

"Против России должен быть международный трибунал": Зеленский обратился к украинцам

Реклама
13:32

Как избавится от стресса во время войны: врач-гастроэнтеролог назвала лучшие продукты

13:17

Европейцы хотят видеть Украину в ЕС, но только не немедленно - Politico

13:09

"Всем свойственно ошибаться": Егорова попросила прощения у украинцев за любовь к Путину

13:08

Украину ждет судьба Израиля: Жданов высказался по нейтральному статусу Киева

12:53

На Хмельнитчине микроавтобус с беженцами попал в ДТП: много погибших и раненых

12:52

В Украине ликвидировали около тысячи "кадыровцев"Видео

12:43

"Только бой решит, кто победил": эксперт объяснил, почему встреча Зеленского и Путина не имеет смысла

12:25

Приметы на 17 марта: что нельзя делать и как уберечь дом от бедыВидео

12:18

5 причин того, почему Китай не станет жертвовать собой ради Путинамнение

12:12

Увидели дно Черного моря: ПВО Украины сбили два истребителя РФ Су-30см возле Одессы

11:43

"Российский народ мне не жалко": Панин рассказал о будущем РФ, извинившись перед УкраинойВидео

11:31

ВСУ провели контратаку под Киевом: бои шли всю ночь, множество техники врага уничтожено

11:31

Когда закончится война, победит ли Украина и вернет ли Крым - прогноз астролога

11:28

Оккупанты из РФ не могут ни наступать, ни удерживать захваченные территории - британская разведка

11:09

Прокуроры Харьковской области усилили сотрудничество со всеми органами правопорядка

11:05

Старуха у разбитого корыта: как Запад принуждает Россию к смене правящих элитмнение

10:50

Галкин поплатился за поддержку Украины в войне с Россией: Данилко сообщил подробности

10:47

НАТО не закроет небо, но Украина получит самолеты и ПВО - США

10:42

Гороскоп на 16 марта 2022 года: астролог рассказала, что нужно делать в 21-й день войны в Украине

10:37

Подоляк об успехах Украины: ВСУ пошли в контрнаступление, а в Кремле начали искать союзников

Реклама
10:37

Гороскоп на завтра, 17 марта 2022: Львам – знаки судьбы, Овнам – опасность на дороге

10:15

Олигархи превратились в прислугу: в МВД рассказали, свергнет ли Путина ближайшее окружение

10:11

"Поехали на концерт к Кобзону": ВСУ ликвидировали 10 представителей высшего командования России

09:40

"Соедините российскую Еву Браун с ее фюрером": любовницу Путина требуют депортировать из Швейцарии

09:24

Как спасти свою жизнь при ракетном ударе: основные правила

09:11

Небо стран Европы для российских пассажирских самолетов закрылось окончательно – решение EASA

08:57

Есть только один способ: премьер Британии рассказал, как остановить Путина

08:40

"Все молитвы об Украине": Брежнева рассказала, как переживает происходящее на родине

08:37

Почему Россию ждет распад и бойня, как в 1917-ммнение

08:10

Ракетный обстрел Киева: в жилой многоэтажке произошел обвал и пожар, есть пострадавшиеФото

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять