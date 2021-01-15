Сколько придется носить маски и соблюдать дистанцию - ответ премьера

Премьер-министр Денис Шмыгаль / УНИАН

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил примерные сроки прибытия в Украину вакцины от коронавируса COVID-19 и приблизительное количество времени, в течение которого жителям страны придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Об этом руководитель Кабмина рассказал в эфире программы Сніданок 1+1.

Шмыгаль отметил, что облегчение украинцы смогут прочувствовать уже в феврале-марте 2021 года. Но общие карантинные правила придется соблюдать гораздо дольше.

"Господин министр (здравоохранения Максим Степанов ‒ Главред) озвучивает правительственную позицию. Этот карантин позволяет нам сбить потенциальную волну заболеваемости после Нового года, рождественских праздников. Далее в феврале-марте мы ожидаем вакцину. Это будет моральное облегчение, но ношение маски, мытье рук, социальная дистанция – это будут основные мероприятия, которые остаются актуальными и будут актуальными до конца года", – объяснил премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что Украина на данный момент уже подписала весь необходимый пакет документов для получения вакцины от коронавируса COVID-19 в рамках инициативы COVAX.

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