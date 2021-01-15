Сколько придется носить маски и соблюдать дистанцию - ответ премьера

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина уже подписала пакет документов для получения вакцины от коронавируса COVID-19 в рамках инициативы COVAX.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил примерные сроки прибытия в Украину вакцины от коронавируса COVID-19 и приблизительное количество времени, в течение которого жителям страны придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Об этом руководитель Кабмина рассказал в эфире программы Сніданок 1+1.
Шмыгаль отметил, что облегчение украинцы смогут прочувствовать уже в феврале-марте 2021 года. Но общие карантинные правила придется соблюдать гораздо дольше.
"Господин министр (здравоохранения Максим Степанов ‒ Главред) озвучивает правительственную позицию. Этот карантин позволяет нам сбить потенциальную волну заболеваемости после Нового года, рождественских праздников. Далее в феврале-марте мы ожидаем вакцину. Это будет моральное облегчение, но ношение маски, мытье рук, социальная дистанция – это будут основные мероприятия, которые остаются актуальными и будут актуальными до конца года", – объяснил премьер-министр.
Шмыгаль добавил, что Украина на данный момент уже подписала весь необходимый пакет документов для получения вакцины от коронавируса COVID-19 в рамках инициативы COVAX.
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Локдаун в Украине:
- Кабинет министров принял решение о введении карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
- Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
- Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
- развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
- учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
- Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
- Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
- Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.