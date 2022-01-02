Сколько украинцев думают позитивно и ждут, что 2022 год будет лучше 2021-го - ответ социологов

Сколько украинцев думают позитивно - ответ социологов / УНИАН

За минувший, 2021 год, украинцы стали немного пессимистичнее смотреть на мир. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 14 по 16 декабря.

К примеру, оказалось, лишь треть украинцев считают, что 2022 год будет лучше 2021 год. Далее, согласно результатам этого опроса, только 31% украинцев считают, что грядущий 2022 год будет лучше предыдущего. Еще треть думают, что ничего не изменится, столько же считают, что следующий год будет хуже прошлого.

Социологи говорят, что в прошлом году ожидания были более оптимистичны ‒ тогда 52% ожидали, что 2021 год будет лучше 2020 года

Опрос также показал, что 67% украинцев убеждены ‒ Украина движется в неправильном направлении, 24% — в правильном, 9% – не определились.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях (кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность ‒ 2 тысячи человек.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что 45,1% украинцев главным разочарованием 2021 года среди всех украинских политических деятелей считают президента Украины Владимира Зеленского. В то же время 17,3% назвали его "Политиком 2021 года".

8,5% опрошенных разочарованием уходящего года назвали пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.