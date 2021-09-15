Сломал челюсть и перебил нос: в Днепре ушлый коп поиздевался над посетителями кафе

Коп избил молодых людей еще весной / УНИАН

В Днепропетровской области произошел ужасный случай. Во время драки в кафе коп сломал челюсть мужчине и перебил нос девушке нос.

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, дело было еще в марте этого года. Однако известно об этом стало только теперь.

На то время старший оперуполномоченный управления по борьбе с наркопреступностью в Днепропетровской области был в одном из заведений в Каменском Днепропетровской области.

"Между ним и компанией, которая сидела за соседними столиками, возник словесный конфликт, переросший в драку. Полицейский ударил оппонента, из-за чего тот упал и потерял сознание. Защищать товарища бросилась его девушка, но страж порядка избил и ее. Он ударил девушку кулаком в лицо и сломал нос, из-за чего она также потеряла сознание. Избитый мужчина пришел в себя, однако оперуполномоченный нанес еще несколько ударов и сломал ему челюсть", указано в сообщении.

Полицейского подозревают в совершении умышленного преступления и нанесения телесных повреждений средней и легкой тяжести.

Согласно предъявлению ему обвинений по ч. 1 ст. 122 и ч. 2 ст. 125 УК Украины, ему светит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, на Закарпатье трое несовершеннолетних изнасиловали 14-летнюю девочку. Копы подозревают, что к изнасилованию причастны два 15-летних и 14-летний подростки, которые живут в одном селе с потерпевшей.