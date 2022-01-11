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Случайно облился бензином и поджег: на Кировоградщине 10-летний мальчик обжег половину тела

11 января 2022, 22:49
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Ребенок сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Ребенка забрали в больницу с 50% ожогов тела / Скриншот

В Кировоградской области в селе Чемерполь Голованевского района 10-летний мальчик случайно облил себя бензином и поджег. Ребенка забрали в больницу из 50% ожогов тела.

Трагедии произошло, когда матери не было дома. Она в то время пошла к своей маме за картошкой. Женщина оставила старшего сына – 10-летнего Ивана – присмотреть за четырьмя меньшими детьми, пишет "Суспільне".

Через какое-то время к ней прибежал младший сын и сообщил, что его братец сильно обгорел.

"В дом забегает мой меньший 8-летний сын и говорит мне: "Мама, Иван сгорел", – я выбежала на дорогу и увидела Ивана, который обгоревший прибежал ко мне", – рассказывает женщина.

Как произошла трагедия

Мать мальчика Виктория рассказывает, что сын сначала вылил на себя примерно 200 граммов бензина, а потом случайно чиркнул спичками и загорелся.

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Мать сразу вызвала медиков и до их приезда пыталась самостоятельно спасать ребенка. Мальчик впоследствии после получения ожогов потерял сознание.

Ребенок в реанимации

Мальчика срочно забрали в Гайворонскую больницу. После госпитализации ребенка туда посреди ночи приехала заведующая ожоговым отделением Кировоградской областной больницы Наталья Корчака.

Ребенок сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. У мальчика обожжено 50% тела.

"Во время операции удалили ту кожу, которая пострадала больше всего, чтобы не увеличивалась интоксикация и не ухудшалось его состояние. После операции ребенка нельзя было транспортировать в Кропивницкий, потому что 300 километров — это очень большое расстояние и риск для него", – рассказала Наталья Корчака.

По ее словам, сейчас главное – стабилизировать состояние ребенка, чтобы нормально работали внутренние органы.

В среду, 12 января, Ивана планируют перевезти в реанимацию Кировоградской областной детской больницы.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине из-за ожогов умер 4-летний мальчик. Это произошло в селе Заря Васильковского района. Ребенок по неосторожности споткнулся о 6-литровую миску с кипятком и обжег ноги.

Также ранее на Полтавщине 10-летний мальчик умер через сильные ожоги. Он обжегся кипятком дома на кухне. Медики четыре дня боролись за жизнь ребенка, однако спасти мальчика не удалось.

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