"Смерть от шока": раскрыты новые подробности пожара в Запорожье

В больнице во время установки взорвалось оборудование, сообщил председатель Запорожской ОГА.
Смертельный пожар в Запорожье в областной инфекционной больнице мог произойти из-за взрыва иностранного аппарата искусственной вентиляции легких.
Оборудование не было российским, рассказал глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух на внеочередном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, пишет zp.depo.ua.
Чиновник добавил, что пожар в инфекционной больнице охватил помещение, в котором не было пожарной сигнализации.
"В помещении, где не было пожарной сигнализации, взорвалось кислородное оборудование, когда его устанавливали. Причину изучает следствие", – заявил председатель ОГА.
После проведенных судебно-медицинских экспертиз стало известно, что потерпевшие скончались от шока из-за термических ожогов, спровоцированных пламенем, говорится на сайте Запорожской областной прокуратуры.
Пожар в больнице Запорожья – что нужно знать
- В инфекционке Запорожья пожар произошел в ночь на 4 февраля – возгорание случилось в одной из палат-боксов реанимационного отделения, в которой лечили больных коронавирусом COVID-19.
- В результате пожара погибли три пациента и анестезиолог.
- После инцидента начато производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса – Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
- Уже задержан человек, который в больнице отвечал за пожарную безопасность.