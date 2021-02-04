"Смерть от шока": раскрыты новые подробности пожара в Запорожье

Власти назвали возможную причину пожара в больнице Запорожья / zap.gp.gov.ua

Смертельный пожар в Запорожье в областной инфекционной больнице мог произойти из-за взрыва иностранного аппарата искусственной вентиляции легких.

Оборудование не было российским, рассказал глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух на внеочередном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, пишет zp.depo.ua.

Чиновник добавил, что пожар в инфекционной больнице охватил помещение, в котором не было пожарной сигнализации.

"В помещении, где не было пожарной сигнализации, взорвалось кислородное оборудование, когда его устанавливали. Причину изучает следствие", – заявил председатель ОГА.

После проведенных судебно-медицинских экспертиз стало известно, что потерпевшие скончались от шока из-за термических ожогов, спровоцированных пламенем, говорится на сайте Запорожской областной прокуратуры.

Пожар в больнице Запорожья – что нужно знать