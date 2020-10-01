Смертельные пожары на Луганщине: кто спровоцировал огненный ад

Украинские бойцы и представители ГПУ озвучили свои версии возникновения пожаров в Луганской области.
Масштабные пожары на Луганщине, из-за которых погибли уже 11 человек, спровоцировали атаки боевиков, рассказали украинские бойцы.
"Мы думали потушить, но они открыли огонь по нам. Не давали возможности вылезти, потушить", – сообщил боец с позывным "Марс", передает ТСН.
Сначала боевики сбросили на позиции украинских воинов около 30 сигнальных ракет. А когда украинская сторона пыталась потушить пожар, оккупанты открыли пулеметный огонь. В результате начать тушить пожар смогли лишь поздно ночью.
В свою очередь Офис Генпрокурора Украины назвал свои основные версии пожаров на Луганщине:
- обстрелы боевиков,
- умышленный поджог,
- неосторожное обращение с огнем;
- самовозгорание травы и леса из-за погодных условий.
Ранее глава МВД Арсен Аваков назвал возможную причину пожаров на Луганщине. В штабе ООС подтвердили, что российские наемники причастны к возникновению пожаров.
Пожары на Луганщине: что известно
- Площадь пожара в Луганской области составляет более 9,3 тысячи га.
- В пресс-службе РГА Станицы Луганской сообщили, что российские наемники обстреляли лес "трассерами". Это спровоцировало новые очаги возгорания.
- Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай подтвердил информацию про обстрелы со стороны российских наемников. По его словам, намеренно поджигалась трава.
- К тушению пожаров на Луганщине готовы привлечь авиацию. 2 самолета и вертолет в состоянии готовности, но пока нет подтверждения обеспечения режима тишины.
- По фактам масштабных пожаров открыты уголовные производства за нарушение требований пожарной безопасности. Продолжаются неотложные следственные действия.
Автор: Диана Беловодская