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Смертельные пожары на Луганщине: кто спровоцировал огненный ад

1 октября 2020, 22:25

Украинские бойцы и представители ГПУ озвучили свои версии возникновения пожаров в Луганской области.

Пожары в Луганской области - кто виноват
Пожары в Луганской области - кто виноват / Фото facebook.com/pressjfo.news

Масштабные пожары на Луганщине, из-за которых погибли уже 11 человек, спровоцировали атаки боевиков, рассказали украинские бойцы.

"Мы думали потушить, но они открыли огонь по нам. Не давали возможности вылезти, потушить", – сообщил боец с позывным "Марс", передает ТСН.

Сначала боевики сбросили на позиции украинских воинов около 30 сигнальных ракет. А когда украинская сторона пыталась потушить пожар, оккупанты открыли пулеметный огонь. В результате начать тушить пожар смогли лишь поздно ночью.

В свою очередь Офис Генпрокурора Украины назвал свои основные версии пожаров на Луганщине:

  • обстрелы боевиков,
  • умышленный поджог,
  • неосторожное обращение с огнем;
  • самовозгорание травы и леса из-за погодных условий.

Ранее глава МВД Арсен Аваков назвал возможную причину пожаров на Луганщине. В штабе ООС подтвердили, что российские наемники причастны к возникновению пожаров.

Пожары на Луганщине: что известно

  • Площадь пожара в Луганской области составляет более 9,3 тысячи га.
  • В пресс-службе РГА Станицы Луганской сообщили, что российские наемники обстреляли лес "трассерами". Это спровоцировало новые очаги возгорания.
  • Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай подтвердил информацию про обстрелы со стороны российских наемников. По его словам, намеренно поджигалась трава.
  • К тушению пожаров на Луганщине готовы привлечь авиацию. 2 самолета и вертолет в состоянии готовности, но пока нет подтверждения обеспечения режима тишины.
  • По фактам масштабных пожаров открыты уголовные производства за нарушение требований пожарной безопасности. Продолжаются неотложные следственные действия.

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