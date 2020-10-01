Смертельные пожары на Луганщине: кто спровоцировал огненный ад

Пожары в Луганской области - кто виноват / Фото facebook.com/pressjfo.news

Масштабные пожары на Луганщине, из-за которых погибли уже 11 человек, спровоцировали атаки боевиков, рассказали украинские бойцы.

"Мы думали потушить, но они открыли огонь по нам. Не давали возможности вылезти, потушить", – сообщил боец с позывным "Марс", передает ТСН.

Сначала боевики сбросили на позиции украинских воинов около 30 сигнальных ракет. А когда украинская сторона пыталась потушить пожар, оккупанты открыли пулеметный огонь. В результате начать тушить пожар смогли лишь поздно ночью.

В свою очередь Офис Генпрокурора Украины назвал свои основные версии пожаров на Луганщине:

обстрелы боевиков,

умышленный поджог,

неосторожное обращение с огнем;

самовозгорание травы и леса из-за погодных условий.

Ранее глава МВД Арсен Аваков назвал возможную причину пожаров на Луганщине. В штабе ООС подтвердили, что российские наемники причастны к возникновению пожаров.

Пожары на Луганщине: что известно