Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

СМИ опубликовали редкое видео Порошенко: вопреки решению СНБО пообещал Лаврову ЧФ в Крыму

Олег Макаров
10 февраля 2025, 11:20
268
Порошенко и Лавров

Петр Порошенко за время работы в должности министра иностранных дел Украины договорился с руководством рф и сдал Крым под Черноморский флот россии, заложив предпосылки для оккупации полуострова, – пишет издание "Закон и Бизнес", публикуя видео совместной пресс-конференции 2009 года министров иностранных дел Украины и россии – Порошенко и Лаврова. По мнению издания, это можно рассматривать как новый эпизод государственной измены со стороны политика.

На опубликованном изданием видео, в то время министр иностранных дел Петр Порошенко во время своего первого визита в Москву в статусе главы МИД заявляет, что "Киев, как и Москва, не хотят пересмотра соглашений по Черноморскому флоту".

"ЗиБ" отмечает, что слова Порошенко в ходе перс-конференции противоречат решению СНБОУ от 16.05.2008 "О мерах по обеспечению развития Украины как морского государства", в частности, пп. "д", "е" п.16, которые предусматривали "подготовить в двухмесячный срок и обеспечить внесение в установленном порядке законопроекта о прекращении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины Черноморского флота российской федерации".

видео дня

"Я хотел бы задекларировать совершенно ответственно: Киев, как Москва, не хотят пересмотра базовых соглашений по Черноморскому флоту", — цитирует издание Порошенко, - "При этом, по имеющейся информации, в 2009—2010 гг. Порошенко неоднократно получал доклады от СБУ, ГУР МО, Минобороны о проведении подрывной деятельности ЧФ рф против Украины. Однако никаких мер по пресечению такой подрывной деятельности и защиты интересов государства Порошенко не принял, а, наоборот, в многочисленных интервью уверял в выгодности подписания Харьковских соглашений для Украины", - говорится в материале.

Редакция "Закона и Бизнеса" приводит экспертное заключение последствий деятельности Порошенко в должности министра в период с 9.10.2009 по 11.03.2010:

"Порошенко тотально зависел от россии. В то время он почти завершил соглашение о покупке "Севморзавода", поэтому имел личную заинтересованность в продолжении пребывания флота рф в Крыму для ремонта ее кораблей. В период пребывания в должности министра иностранных дел Порошенко непосредственно участвовал в процессах, предшествовавших заключению Харьковского соглашения 21.04.2010, которым продлили срок пребывания России на территории Украины на 25 лет, последствия которых повлекли за собой подрыв обороноспособности Украины, потерю контроля над ЧФ, оккупацию россией АРК и начала военной агрессии россии против Украины".

Также издание обращает внимание, что Порошенко имел личный материальный мотив по поддержанию экономических отношений с рф.

"Да, в 2001 году "Кондитерская корпорация "Рошен" приобрела Липецкую кондитерскую фабрику, которая до конца 2016 года фактически производила и реализовывала на территории россии продукцию "Рошен". В 2010 году Порошенко стал владельцем почти 90% акций ПАО "Севморзавод". Имея контроль над заводом, продолжение размещения ЧФ рф в Крыму и поддержание экономических отношений с рф, было выгодно Порошенко для получения собственной прибыли в частности на невыгодных, в том числе угрожающих Украине условиях", - пишет "Закон и Бизнес".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Украине ограничивают поставки электроэнергии: коснется ли бытовых потребителей

В Украине ограничивают поставки электроэнергии: коснется ли бытовых потребителей

13:17Украина
"Прекращения огня не будет": Тука спрогнозировал, сколько продлится война в Украине

"Прекращения огня не будет": Тука спрогнозировал, сколько продлится война в Украине

13:14Украина
РФ сбросила КАБы на Краматорск и Константиновку: много раненых, есть жертва

РФ сбросила КАБы на Краматорск и Константиновку: много раненых, есть жертва

12:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
После разговора Трампа и Путина: в Белом доме сделали заявление о войне в Украине

После разговора Трампа и Путина: в Белом доме сделали заявление о войне в Украине

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Угроза массированного удара РФ: в Сети рассказали о Ту-95МС и Ту-160 с ракетами

Угроза массированного удара РФ: в Сети рассказали о Ту-95МС и Ту-160 с ракетами

Намазка из Франции, которую обожают все: очень простой рецепт, пальчики оближешь

Намазка из Франции, которую обожают все: очень простой рецепт, пальчики оближешь

Переговоры пошли не по плану: стали известны детали разговора Путина и Трампа

Переговоры пошли не по плану: стали известны детали разговора Путина и Трампа

Последние новости

13:17

Родить в 50+: в студии Говорить вся країна обсудили риски позднего материнства

13:17

В Украине ограничивают поставки электроэнергии: коснется ли бытовых потребителей

13:14

"Прекращения огня не будет": Тука спрогнозировал, сколько продлится война в УкраинеВидео

12:45

"Не братство, не дружба": Потап представил Дудю свой мирный план окончания войны

12:38

"Это произошло": Потап высказался о разводе с Настей Каменских

Война может продолжаться еще 10-20 лет, и на прекращение огня в 2025-м не стоит рассчитывать – ТукаВойна может продолжаться еще 10-20 лет, и на прекращение огня в 2025-м не стоит рассчитывать – Тука
12:22

РФ сбросила КАБы на Краматорск и Константиновку: много раненых, есть жертваФото

12:18

В НАТО сказали, кто помогает Путину продолжать войну

12:02

Сыграет на руку Путину: Тука дал неутешительный прогноз о перемирии с РФВидео

12:00

"Поэтому я возвращаюсь": беглец Потап признался, как выехал из Украины

Реклама
11:59

Им нужно все и сразу: 4 чрезвычайно нетерпеливых знака зодиака

11:39

Цены "тают на глазах": в Украине резко дешевеют популярные овощи

11:22

Путин взбесится с началом переговоров, давление на Украину растет - ТукаВидео

11:20

СМИ опубликовали редкое видео Порошенко: вопреки решению СНБО пообещал Лаврову ЧФ в Крыму

10:55

Китайский гороскоп на завтра 11 февраля: Змеям - ложь, Собакам - неуверенность

10:42

Будет настоящая зима: в Украину идут мощные циклоны

10:41

"Я живой": в Одесском университете МВД курсанта случайно "похоронили"

10:22

"Нашли образование": у звезды фильма "Мимино" обнаружили рак

10:15

ВСУ начали контратаки по всей линии фронта: в Le Figaro назвали цель такого шага

09:32

Известный продюсер рассекретил гонорары жюри и ведущих Нацотбора - детали

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 февраля (обновляется)

Реклама
09:30

Украину накрыли сильные морозы: вернутся ли графики отключений света

09:28

ВСУ рванули вперед: в ISW рассказали о продвижении в Курской области

09:04

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:57

Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 5 секунд

08:34

Умер звезда советских фильмов Олег Стриженов - причина

08:19

Гороскоп на завтра 11 февраля: Овнам - интересное приглашение, Ракам - прибыль

08:10

Транзит газа из Азербайджана: способен ли Киев перехватить инициативу у Москвымнение

08:01

В Киеве ночью гремели взрывы: обломки дрона упали на здание

07:29

Трамп заявил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной о завершении войны

06:58

Дроны атаковали НПЗ в РФ, из-за работы ПВО в Краснодаре повреждена многоэтажкаВидео

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти овечку среди единорогов

04:30

Почему во взрослом возрасте время летит быстрее: ученые дали объяснение феномену

03:32

Розыск и задержание военнообязанных: появилось разъяснение насчет прав ТЦК

02:30

9 продуктов, которые стоит поскорее выбросить из холодильника

02:00

"Никакой ценности": Павел Зибров признался, как воспринимает хейтеров

09 февраля, воскресенье
23:35

Российская армия атаковала "Шахедом" Сумы: горят машины на стоянкеФото

22:57

"Нет никаких планов": у Трампа сделали заявление о вторжении в Канаду

22:26

Угроза массированного удара РФ: в Сети рассказали о Ту-95МС и Ту-160 с ракетами

21:45

Некоторые даже не догадываются: как и сколько можно хранить треснувшие яйца

21:32

РФ выбрала новую цель: в ВСУ дали тревожный прогноз о продвижении врага

Реклама
21:07

Ответ на загадку найден: почему носки постоянно рвутся на пятках

21:05

Василий Вирастюк показал свою молодую красавицу-жену - детали

20:24

Отключения 10 февраля: украинцам назвали время ограничения энергоснабжения

20:19

Надо ли стирать новые вещи после покупки: эксперт удивил ответом

20:11

Влупит до -10 градусов: синоптик дал прогноз на следующую неделю в Украине

19:36

Москва теряет три колонии и не знает, что делатьмнение

19:30

Переговоры Трампа с Путиным и конец войны: главные новости Украины (дайджест)

19:28

"Потеряем армию": Зеленский назвал главное условие проведения выборов в Украине

19:13

Намазка из Франции, которую обожают все: очень простой рецепт, пальчики оближешь

19:07

После разговора Трампа и Путина: в Белом доме сделали заявление о войне в Украине

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять