СМИ опубликовали редкое видео Порошенко: вопреки решению СНБО пообещал Лаврову ЧФ в Крыму

https://glavred.info/ukraine/smi-opublikovali-redkoe-video-poroshenko-vopreki-resheniyu-snbo-poobeshchal-lavrovu-chf-v-krymu-10638272.html Ссылка скопирована

Петр Порошенко за время работы в должности министра иностранных дел Украины договорился с руководством рф и сдал Крым под Черноморский флот россии, заложив предпосылки для оккупации полуострова, – пишет издание "Закон и Бизнес", публикуя видео совместной пресс-конференции 2009 года министров иностранных дел Украины и россии – Порошенко и Лаврова. По мнению издания, это можно рассматривать как новый эпизод государственной измены со стороны политика.

На опубликованном изданием видео, в то время министр иностранных дел Петр Порошенко во время своего первого визита в Москву в статусе главы МИД заявляет, что "Киев, как и Москва, не хотят пересмотра соглашений по Черноморскому флоту".

"ЗиБ" отмечает, что слова Порошенко в ходе перс-конференции противоречат решению СНБОУ от 16.05.2008 "О мерах по обеспечению развития Украины как морского государства", в частности, пп. "д", "е" п.16, которые предусматривали "подготовить в двухмесячный срок и обеспечить внесение в установленном порядке законопроекта о прекращении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины Черноморского флота российской федерации".

видео дня

"Я хотел бы задекларировать совершенно ответственно: Киев, как Москва, не хотят пересмотра базовых соглашений по Черноморскому флоту", — цитирует издание Порошенко, - "При этом, по имеющейся информации, в 2009—2010 гг. Порошенко неоднократно получал доклады от СБУ, ГУР МО, Минобороны о проведении подрывной деятельности ЧФ рф против Украины. Однако никаких мер по пресечению такой подрывной деятельности и защиты интересов государства Порошенко не принял, а, наоборот, в многочисленных интервью уверял в выгодности подписания Харьковских соглашений для Украины", - говорится в материале.

Редакция "Закона и Бизнеса" приводит экспертное заключение последствий деятельности Порошенко в должности министра в период с 9.10.2009 по 11.03.2010:

"Порошенко тотально зависел от россии. В то время он почти завершил соглашение о покупке "Севморзавода", поэтому имел личную заинтересованность в продолжении пребывания флота рф в Крыму для ремонта ее кораблей. В период пребывания в должности министра иностранных дел Порошенко непосредственно участвовал в процессах, предшествовавших заключению Харьковского соглашения 21.04.2010, которым продлили срок пребывания России на территории Украины на 25 лет, последствия которых повлекли за собой подрыв обороноспособности Украины, потерю контроля над ЧФ, оккупацию россией АРК и начала военной агрессии россии против Украины".

Также издание обращает внимание, что Порошенко имел личный материальный мотив по поддержанию экономических отношений с рф.

"Да, в 2001 году "Кондитерская корпорация "Рошен" приобрела Липецкую кондитерскую фабрику, которая до конца 2016 года фактически производила и реализовывала на территории россии продукцию "Рошен". В 2010 году Порошенко стал владельцем почти 90% акций ПАО "Севморзавод". Имея контроль над заводом, продолжение размещения ЧФ рф в Крыму и поддержание экономических отношений с рф, было выгодно Порошенко для получения собственной прибыли в частности на невыгодных, в том числе угрожающих Украине условиях", - пишет "Закон и Бизнес".

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