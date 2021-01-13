Снежный апокалипсис в Украине: как в Харькове, Днепре, Одессе и других городах бушует непогода

В Харькове из-за непогоды приостановили транзитное движение грузовиков / apostrophe.ua

Изменения погоды в Украине привели к мощным снегопадам, накрывшим десятки украинских городов и сел, попавшим в снежную блокаду. В населенных пунктах фиксируют аварии и разрывы линий электропередачи.

Как сообщает Апостроф, в среду, 13 января, в связи со снегопадом с проблемами столкнулись крупнейшие украинские города – Днепр, Одесса, Запорожье, Харьков, Львов, а также села и поселки. Метели и порывистый ветер привели к проблемам с электроснабжением в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Запорожской областях. Коммунальщики работают над решением проблем.

В Службе автомобильных дорог утверждают, что несмотря на ухудшение погодных условий, ограничений на дорогах нет – работникам коммунальных предприятий удается вовремя убирать снег.

Харьков

Погодные условия в Харькове привели к тому, что в город до 11:00 14 января запретили пускать грузовые автомобили. Из-за снегопада в городе на дорогах происходят аварии. Сообщается о двух инцидентах: попадании машины скорой помощи в кювет, в результате чего врачи вынуждены были пешком отправиться на вызов, и масштабного ДТП утром – водитель не справился с управлением транспортным средством и протаранил пять автомобилей. Пострадавших нет.

/ apostrophe.ua

Одесса

Город мощно засыпало снегом в ночь с 12 на 13 января. Городские власти заверяют, что им удастся справиться с последствиями непогоды. В четверг, 14 января, в Одессе ожидается похолодание.

Как и в Харькове, в Одессе из-за снегопадов происходят аварии. По причине гололеда водитель легкового автомобиля не смог справиться с управлением и на большой скорости врезался в трамвай. Удар спровоцировал возгорание электротранспортного средства. В ДТП пострадавших нет.

/ apostrophe.ua

Днепр

Сильный снегопад обрушился на город, в результате чего улицы покрыло большим слоем снежных осадков.

/ apostrophe.ua

Полтава

Полтава столкнулась с масштабным снегопадом в ночь на 13 января. Город расчищают от снега 23 снегоуборочные машины.

/ apostrophe.ua

Ужгород

В городе также произошел мощный снегопад в ночь на среду. Сотрудники коммунальных предприятий проводят работу над уборкой снега.

/ apostrophe.ua

Николаев

В городе и область ночью выпал снег. Дороги свободны от снежной блокады. Техника только начала свою работу.

/ apostrophe.ua

Херсон

В Херсоне коммунальные работники начали расчищать от снега окрестности у городского совета.

/ apostrophe.ua

Подчеркивается, что с 14 по 19 января в Украине ожидаются сильные морозы и продолжение снегопадов. Особенно это касается Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

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