УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Снежный апокалипсис в Украине: как в Харькове, Днепре, Одессе и других городах бушует непогода

13 января 2021, 15:30

Крупнейшие города и десятки сел попали в настоящую снежную блокаду.

Харьков погода
В Харькове из-за непогоды приостановили транзитное движение грузовиков / apostrophe.ua

Изменения погоды в Украине привели к мощным снегопадам, накрывшим десятки украинских городов и сел, попавшим в снежную блокаду. В населенных пунктах фиксируют аварии и разрывы линий электропередачи.

Как сообщает Апостроф, в среду, 13 января, в связи со снегопадом с проблемами столкнулись крупнейшие украинские города – Днепр, Одесса, Запорожье, Харьков, Львов, а также села и поселки. Метели и порывистый ветер привели к проблемам с электроснабжением в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Запорожской областях. Коммунальщики работают над решением проблем.

В Службе автомобильных дорог утверждают, что несмотря на ухудшение погодных условий, ограничений на дорогах нет – работникам коммунальных предприятий удается вовремя убирать снег.

Харьков

Погодные условия в Харькове привели к тому, что в город до 11:00 14 января запретили пускать грузовые автомобили. Из-за снегопада в городе на дорогах происходят аварии. Сообщается о двух инцидентах: попадании машины скорой помощи в кювет, в результате чего врачи вынуждены были пешком отправиться на вызов, и масштабного ДТП утром – водитель не справился с управлением транспортным средством и протаранил пять автомобилей. Пострадавших нет.

Харьков погода
/ apostrophe.ua

Одесса

Город мощно засыпало снегом в ночь с 12 на 13 января. Городские власти заверяют, что им удастся справиться с последствиями непогоды. В четверг, 14 января, в Одессе ожидается похолодание.

Как и в Харькове, в Одессе из-за снегопадов происходят аварии. По причине гололеда водитель легкового автомобиля не смог справиться с управлением и на большой скорости врезался в трамвай. Удар спровоцировал возгорание электротранспортного средства. В ДТП пострадавших нет.

/ apostrophe.ua

Днепр

Сильный снегопад обрушился на город, в результате чего улицы покрыло большим слоем снежных осадков.

/ apostrophe.ua

Полтава

Полтава столкнулась с масштабным снегопадом в ночь на 13 января. Город расчищают от снега 23 снегоуборочные машины.

/ apostrophe.ua

Ужгород

В городе также произошел мощный снегопад в ночь на среду. Сотрудники коммунальных предприятий проводят работу над уборкой снега.

Ужгород
/ apostrophe.ua

Николаев

В городе и область ночью выпал снег. Дороги свободны от снежной блокады. Техника только начала свою работу.

Николаев
/ apostrophe.ua

Херсон

В Херсоне коммунальные работники начали расчищать от снега окрестности у городского совета.

/ apostrophe.ua

Подчеркивается, что с 14 по 19 января в Украине ожидаются сильные морозы и продолжение снегопадов. Особенно это касается Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

Погода в Украине

гололед снегопад новости Украины Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Снежный апокалипсис в Украине: как в Харькове, Днепре, Одессе и других городах бушует непогода». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Появилась неожиданная версия причины взрыва на газопроводе, качающем газ в ЕвропуПоявилась неожиданная версия причины взрыва на газопроводе, качающем газ в Европу США ударили санкциями по Украине: кого и за что наказал ВашингтонСША ударили санкциями по Украине: кого и за что наказал Вашингтон У Зеленского анонсировали снижение тарифов на газУ Зеленского анонсировали снижение тарифов на газ Витренко рассказал, когда и насколько снизят цены на газ для населенияВитренко рассказал, когда и насколько снизят цены на газ для населения Взрыв газопровода на Полтавщине: экс-нардепу выдвинуто громкое обвинениеВзрыв газопровода на Полтавщине: экс-нардепу выдвинуто громкое обвинение
Следующий материал

Последние новости

15:43
Цены в платежках украинцев за газ уменьшатся почти на треть – Зеленский
15:39
Болит язык: причины и болезни Видео
15:30
Снежный апокалипсис в Украине: как в Харькове, Днепре, Одессе и других городах бушует непогода Видео
15:28
Правительство на период карантина ограничит цену на газ - Шмыгаль Видео
15:26
Соратницу Порошенко-защитницу украинского подловили на использовании русскоязычной версии Facebook Фото
Реклама
15:25
Советник Зеленского объяснил, как МВФ уговорят согласиться на понижение тарифов Видео
15:24
Старый Новый год: будет ли выходной и какие есть приметы и традиции Видео
15:07
У вакцины для Украины низкая эффективность – но ее всё равно утвердят Видео
15:03
Замершая беременность: симптомы, причины и лечение Видео
14:53
Академия Амбрелла 3 сезон - актеры и роли нового сезона
14:46
Как улучшить сон: три простые медитации для засыпания Видео
14:41
Зеленый кофе: преимущества для здоровья и похудения Видео
14:23
Бизнесу приготовиться: в Украине начнут жестко штрафовать за посетителей без масок Видео
14:19
Белая горячка: причины и лечение Видео
14:13
Гороскоп на 14 января для всех: доходные идеи, покорение любви и подвохи недругов Видео
14:11
Тарифные бунты: в областном центре перекрыли дорогу на Киев Видео
14:05
Украинцам придется платить за разрешения на поездки в ЕС – МИД Видео
13:46
"Горячая штучка": Леся Никитюк обнажила аппетитные формы в развратном белье
13:37
Боль в животе: Комаровский сказал, в каких случаях мчаться к врачу
13:14
Мэр объяснил, что будет с ЖКХ-тарифами в Киеве Видео
Реклама
13:13
Кличко решил возобновить обучение в школах во время локдауна: кого вернут за парты Видео
13:12
Удар по порохоботам: Facebook жестко бахнул по аккаунтам сторонников Порошенко Видео
13:00
Назвали зарплаты актрис из Секса в большом городе
12:59
Теплые "папины" пальто и кожаные пальто-пуховики пришли в моду на зиму 2021 Фото
12:20
"Срамота": Maruv разделась для рекламы БДСМ-белья
12:16
В Офисе президента обсуждают закупку газа у России - СМИ Видео
12:06
В России перевернулся автобус из "ДНР", есть жертвы: названы возможные причины
11:32
Кулеба спрогнозировал, удастся ли подключить США к переговорам по Донбассу Видео
11:27
Брюс Уиллис без маски с позором был изгнан из аптеки
11:07
Штурмовавшего Капитолий фаната Трампа нашли мертвым Видео
11:05
Китай вернет деньги: Степанов назвал условие отказа от вакцины Sinovac Видео
10:45
Гороскоп на 13 января для всех: прибыльное вложение, великолепный интим и повешенная вина Видео
10:35
Повторный локдаун в Украине: в Минздраве назвали главные условия Видео
10:24
Навальный возвращается в Россию: известна дата Видео
10:18
В России нашли заложенный украинский газ на многие миллиарды Видео
10:12
Почему встреча Зеленского и Санду – очередное катание на лыжах в Буковеле мнение
09:59
Локдаун в Украине продлят или нет: Степанов расставил все точки над "і" Видео
09:50
Госдеп пригрозил европейским компаниям санкциями за помощь Северному потоку-2 Видео
09:26
Метель, гололедица и до 15 см снега: украинцев предупредили о погодных неприятностях Видео
09:05
В РФ умер известный актер и звезда сериала Дальнобойщики Видео
Реклама
08:44
Главные интриги 2021 года для Украины мнение
08:17
Коронавирус в Украине 13 января: за сутки поставили около 6,5 тыс. новых диагнозов Видео
08:00
По Трампу нанес удар YouTube Видео
07:48
Чак Норрис высказался о беспорядках у Капитолия: рассказал о "двойнике" Видео
07:44
Где скачать и как установить свой рингтон на любой iPhone или Android-смартфон
07:43
Угроза импичмента: Палата представителей США призвала Пенса отстранить Трампа Видео
07:14
Лекарства, которые нельзя принимать при COVID-19: врач озвучил список Видео
07:12
Металлический привкус во рту: опасные причины и связь с COVID-19 Видео
06:56
Сывочолый гетьман или "болонка Нуланд" – кто в Украине станет фаворитом Байдена мнение
06:34
Пенс выступил против досрочного отстранения Трампа от власти Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять