"Собирался всех убить": появились детали огненной "атаки" на троллейбус в Киеве

В Киеве, 26 мая, мужчина бросил бутылку с неизвестным легковоспламеняющимся веществом в общественный транспорт, устроив там пожар.

Как оказалось, бутылку с горючей смесью в троллейбус забросил 28-летний парень, которого уже задержали.

Известно, что инцидент случился в троллейбусе №37 на ул. Драйзера. В результате инцидента травмировалась женщина: она получила ожоги рук, шеи и лица после того, как салоне троллейбуса вспыхнул пожар.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые быстро затушили огонь и не дали сгореть электротранспорту.

На вопрос правоохранителей зачем мужчина бросил в троллейбус с людьми он ответил, что "хотел убить всех.

"Совершил преступление. Кинул бутылку в троллейбус. Хотел убить всех. Надоели.. люди", - заявил мужчина.

В полиции добавили, что мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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"Многочисленным жертвам среди пассажиров удалось избежать благодаря профессиональным и быстрым действиям водителя троллейбуса, который мгновенно открыл дверь, предоставив возможность для эвакуации и принял меры по пожаротушению", - добавили в Киевской прокуратуре.

Также следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ст. 15 ч. 2 и ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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