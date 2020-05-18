Социологи выяснили, что Кучма и Зеленский - лучшие президенты для украинцев

Леонид Кучма и Владимир Зеленский / УНИАН

20% украинцев, которых опросили социологи, рассказали о том, что считают лучшим президентом страны Леонида Кучму (1994-2005). Нынешний глава страны Владимир Зеленский занял второе место ‒ 16%.

Такие результаты опубликовали на своем сайте сотрудники группы Рейтинг. Респондентам задали вопрос ‒ кто, по их мнению, лучший президент за всю историю независимой Украины. Не третьем месте оказался Леонид Кравчук (13%), на четвертом - Петр Порошенко (12%), на пятом - Виктор Янукович (9%), а на шестом ‒ Виктор Ющенко (6%)

При этом ‒ 14% респондентов не выбрали ни одного из президентов, а 10% ‒ затруднились с ответом.

Кроме того, социологи попросили украинцев оценить период каждого президента по шкале "упадок – застой – развитие". При Кучме 41% респондентов видят развитие, 26% - застой, 19% - упадок, 14% затруднились ответить. При Зеленском ‒ 33% видит развитие, 26% ‒ упадок, 20% ‒ застой, 21% ‒ затруднились ответить.

Президентство Порошенко и Януковича респонденты оценивают как упадок. При Порошенко ‒ 49% увидели упадок, 27% ‒ развитие, 17% ‒ застой, 7% ‒ затруднились ответить. При Януковиче - 45% упадок, 24% ‒ застой, 23% ‒ развитие, 8% ‒ затруднились ответить.

Напомним, ранее проведенный Киевским международным институтом социологии опрос продемонстрировал, что президент Владимир Зеленский по-прежнему лидер электоральных симпатий украинцев. В случае, если бы выборы президента Украины состоялись в конце апреля 2020 года, более 42% респондентов поддержали бы его кандидатуру.