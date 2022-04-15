Сокурсник Путина рассказал, как ВСУ под Харьковом разгромили 25-километровую колонну оккупантов

Юрий Швец / скриншот из видео

Под Харьковом бойцы ВСУ ликвидировали громадную, 25 километров длиной, колонну российской техники. Вдоль дороги там лежат не менее 800 мертвых тел солдат оккупантов. Об этом сообщил бывший сокурсник российского диктатора Владимира Путина, а ныне американский журналист и военный аналитик Юрий Швец.

По его словам, аудиозапись с подтверждением ситуации в Харьковской области он получил из проверенных личных источников.

"25 километров: сотни разбитых танков, бронетранспортеров, машин с пехотой, бензовозов. Насчитали 800 трупов, которые только позавчера вышли захватывать Харьков", – рассказал Швецу свидетель.

Сам аналитик уверен, что убитых оккупантов гораздо больше ‒ ведь некоторые из них находится внутри сожженной ВСУ техники.

Те агрессоры, которым удалось спастись, тоже оказались в трудной ситуации. Группа оккупантов, которые находятся в селе Казачка, деморализована и отказывается воевать. Командиры им угрожают тюрьмой. Однако угроза не действует, ведь оккупанты даже готовы отсидеть пять лет, чтобы остаться в живых.

"Просто они поняли, что зайти в Харьков означает, что ты труп, однозначно. От тебя останутся одни ботинки", – рассказал Швец.

Читайте такжеРашистов постреляли как в тире: ВСУ уничтожили танковую колонну РФ

Напомним, ранее военнослужащие ВСУ уничтожили командира мотострелкового полка Таманской дивизии, подполковника Дениса Межуева. Официальным пунктом дислокации полка является поселок городского типа Калинец в Московской области.

В Генеральном штабе рассказали, как группа Сил специальных операций ВСУ взорвала мост вместе с колонной врага, которая направлялась в город Изюм Харьковской области. Бронеавтомобили Тигр, Камаз и три Урала ехали для усиления российских войск и попали в украинскую засаду.

В Киевской области местный житель собственноручно ликвидировал 12 оккупантов РФ. С собственным спортивным и охотничьим ружьем он сделал несколько вылазок в тыл врага. Кроме того, герой уничтожил и экипаж вражеского бронетранспортера, который прорывался на Киев.

Другие новости: