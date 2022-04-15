Сам уничтожил 12 оккупантов и экипаж БТР: местный житель Киевщины героически выступил против врага

В Минобороны рассказали о героизме местного жителя Киевщины/ Reuters

На Киевщине в одном из населенных пунктов местный житель сам из собственного оружия ликвидировал 12 российских оккупантов, которые патрулировали вблизи храма УПЦ МП. Кроме этого, он уничтожил экипаж вражеского бронетранспортера, который прорывался на Киев.

Мужчина находился в одном из самых горячих городов области, при этом, рискуя собственной жизнью, решил противостоять врагу. О героических поступках местного жителя рассказали в разведке Минобороны Украины.

"Имея собственное спортивное и охотничье оружие, провел несколько вылазок в тылу врага. Как результат – ликвидировано 12 военнослужащих противника, которые были привлечены к боевому патрулированию и охране вблизи местного храма УПЦ МП, который использовался как опорный пункт и склад медикаментов и горючего", – говорится в сообщении.

В разведке говорят, что мужчина с позывным "Вовк" также предоставлял украинским разведчикам точную информацию о дислокации врага на оккупированной территории.

Кроме этого, он помогал эвакуироваться гражданскому населению, в частности детям. Из опасной зоны ему удалось вывести 23 человека, среди которых было девять детей.

Ранее сообщалось, что во время временной оккупации российские солдаты убили 33-летнего жителя Киевской области Олега Ткачука, который помогал местным жителям. В частности, он успел спасти беременную женщину, а его самого пытали и расстреляли.

Также сообщалось, что два брата из Гостомеля стали на защиту Украины после пережитых зверств. Тимур и Максим с семьями не успели эвакуироваться из поселка. Когда же им всё таки удалось выехать в Киев, ребята пошли в территориальный центр комплектования, чтобы взять в руки оружие и присоединиться к рядам защитников.

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